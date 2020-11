Poliția municipiului Vatra Dornei împreună cu reprezentanți din cadrul DSP Suceava, au fost efectuate verificări privind respectarea restricțiilor anticovid la unitățile de cazare de pe raza comunei Dorna Candrenilor.

Cu ocazia controlului efectuat la o pensiune situată pe raza comunei Dorna Candrenilor, sat Poiana Negri, s-a stabilit că în incinta pensiunii se aflau 20 de persoane, din care 14 adulți și 6 copii, care au organizat o petrecere privată.

Administratorul pensiunii a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Covid-19, conform Legii 55/2020 – art.65, lit. h. și s-a procedat la oprirea evenimentului.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating