Recent, Suceava, a găzduit turneul semifinal la categoria sub 14 ani din cadrul Campionatului Regional de Baschet Moldova. Competiția a avut loc în sala de sport a Colegiului National „Stefan cel Mare” și a cuprins 15 meciuri.

La turneul de la Suceava s-au întrecut formațiile Stomart Iași, Iris Iași, Starters Iaşi, Preventis Iași, Petras Piatra Neamț și Phoenix Suceava.

Reprezentanta județului Suceava a reușit să câștige primele trei meciuri, obținând astfel locul III și calificarea la turneul final. Phoenix Suceava a făcut un meci foarte frumos în compania echipei Starters Iași. Sucevenii au fost conduși tot meciul, dar în sfertul 4 au reușit sa recupereze și să meargă din egal în egal. Ultimele două secunde de joc au făcut diferența de un coș între victorie și înfrângere.

Sucevenii au mizat la competiția din weekend pe următorii jucători: Robert Politic, Augustin Bulexa, Ștefan Cojocaru, Tudor Andreica, Mateo Rusu, Matei Șorodoc, Mateo Polit-Alcivar, Raul Timișag, Fabian Munteanu, Darius Abeni, Cosmin Cosmovici, Tudor Alexinschi și Petre Orhei.

„Suntem mândri de sportivii nostri și trebuie să muncim în aceste două luni rămase pentru a face o figură frumoasă la turneul final. Mulțumim din suflet părinților pentru cea mai frumoasă galerie!”, a spus președintele Clubului Phoenix Suceava, Andrei Tiperciuc.

În urma turneelor semifinale organizate în cadrul Campionatului Regional de Baschet Moldova, Clubul Phoenix Suceava a reușit performanța de a se califica la turneele finale cu toate echipele cu care a participat la fiecare categorie de vârstă. Phoenix este singurul club care va reprezenta Municipiul Suceava la sub 10 și sub 12 ani și singurul club care va reprezenta Județul Suceava la categoria sub 14 ani.