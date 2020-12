*Primul album lansat la Electrecord de un pianist român în calitate de interpret și compozitor, după mai bine de 30 de ani

Sînziana Mircea, pianista cu renume mondial în al cărei palmares se numără turnee în țări precum China, Japonia și Statele Unite ale Americii, a lansat astăzi albumul de autor ”Fortuna – Piano Sensation”. De această dată muziciana se prezintă publicului său atât în calitate de interpret, cât și de compozitor, acesta reprezentând primul său album de autor.

Albumul ”Fortuna – Piano Sensation” propune o serie de 15 compoziții ale Sînzianei Mircea pe teme celebre din muzica clasică precum Carmina Burana, de Carl Orff, sau lucrări inspirate din muzica lui Chopin, Bach sau Haendel. Albumul prezintă înregistrări live din concert de la Filarmonica din Stockholm, precum și înregistrări de studio realizate la legendara Casă de Discuri Electrecord.

”Suntem foarte încântați să dăm aripi acestei tinere pianiste care a pornit pe drumul compoziției pentru prima dată alături de Electrecord. De altfel, acesta este primul album realizat de un pianist român în calitate de interpret și compozitor, după mai bine de 30 de ani, apărut la casa noastră de discuri. Suntem mândri să menționăm că înregistrări realizate de George Enescu și Dinu Lipatii, cu interpretarea propriilor compoziții, au fost publicate pentru prima dată la Electrecord, la mijlocul secolului XX. Avem prin urmare o tradiție îndelungată, pe care suntem fericiți să o continuăm și în 2020 prin proiecte precum albumul Sînzianei Mircea”, a spus doamna Cornelia Andreescu, director general Electrecord.

Validarea compozițiilor pianistei a fost acordată anul acesta de către BBC Radio3, care a difuzat câteva dintre piese prin Uniunea Europeană de Radio, într-o emisiune urmărită de peste un milion de ascultători în treisprezece țări. Două compoziții au fost realizate în cadrul Bursei Brătianu acordate de Ministerul Culturii în prima serie a anului 2020. Compozițiile Sînzianei Mircea propun ascultătorului aranjamente inedite realizate pentru pian, chitară, soprano, precum și pentru 2 sau 3 piane. Invitatele pianistei Sînziana Mircea sunt chitarista Raisa Mihai, în calitate de interpret și co-autor, precum și soprana Amalia Lazarciuc. Lansarea albumului a fost precedată de lansarea unei serii de 4 videoclipuri, filmate integral în România și realizate de Dan Gherghiceanu/ AeroView, cu sprijinul Muzeului Național de Artă al României. Înregistrările audio au fost coordonate de inginerul de sunet Dan Corjos.

Concertul de la Filarmonica din Stockholm a avut loc în anul 2019, fiind organizat de Institutul Cultural Român de la Stockholm și Ambasada României în Suedia cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României. Autoarea a ales să prezinte în cadrul albumului și piese din acest concert pentru a readuce în atenția ascultătorului atmosfera caldă și plină de emoție a sălii de concert în contextul dificil al anului 2020, când concertele au fost suspendate din cauza pandemiei.

Sînziana Mircea a mărturisit: ”Este o experiență nouă pentru mine și sunt foarte fericită să o împărtășesc cu voi și să vă prezint variațiunile pentru pian pe teme celebre din muzica clasică. Inspirația pentru această călătorie vine dintr-o veche tradiție în care compozitorii și-au folosit reciproc temele ca punct de plecare pentru piese noi, descoperind astfel noi orizonturi. Mărturie în acest sens stau nimeni altul decât J.S. Bach și celebra sa versiune pentru pian a emoționantului Adagio pentru oboi și orchestră, compus de contemporanul său italian, Alessandro Marcello”.

Albumul este disponibil în magazinul Electrecord, pe platforma Emag.ro, la Cărturești și va fi prin principalele lanțuri de librării, iar în format digital va fi disponibil pe principalele platforme de streaming, inclusiv iTunes și Spotify. Puteți asculta o parte dintre piesele incluse pe acest album pe canalul de Youtube al pianistei, iar videoclipul piesei Fortuna îl puteți urmări aici. Toate piesele prezente pe album sunt detaliate în Bookletul de album atașat.

Despre Electrecord

Înființată în 1932, Electrecord a fost o lungă perioadă de timp singura casă de discuri din România. Pe parcursul celor 88 de ani, legendara casă de discuri Electrecord a editat albumele marilor maeștri, precum: George Enescu, Dinu Lipatti, Sviatoslav Richter, Radu Lupu, Valentin Gheorghiu, Dan Grigore și mulți, mulți alții care reprezintă borne importante în istoria muzicii la nivel mondial.

Despre Sînziana Mircea

Sînziana Mircea, Young Steinway Artist, are o carieră internațională concertând în toată Europa, America de Nord și Asia. După debutul la 7 ani pe scena Atheneului din România, pianista și-a marcat debutul la Tokyo Metropolitan Theatre / Japonia și St Martin-in-the-Fields London / UK la doar 20 de ani. Patru ani mai târziu, a debutat la Carnegie Hall din New York într-un recital, recompensat de publicul american cu aplauze în picioare. La scurt timp, Sînziana a concertat în primul său turneu în China. Aparițiile sale recente includ: Carnegie Hall, Bucharest Radio Hall, Stockholm Philharmonic, Tallinn Philharmonic, Harvard Club New York, Bucharest Philharmonic, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall.

Sînziana este câștigătoare a premiului Van Cliburn Foundation & TCU Scholarship Award (2014), precum și câștigător al Academiei Internaționale de Piano din Miami (2016). Sînziana a primit titlul de Young Steinway Artist în 2017, desemnând cei mai promițători pianiști din întreaga lume.

Înregistrările concertelor sale live au fost transmise de toate canalele de radio europene importante pentru muzică clasică, inclusiv BBC Radio 3, RAI 3 Italia, Music3 Belgia, Radio România Muzical și altele (Suedia, Norvegia, Polonia).

În 20 septembrie 2020, recitalul Sînzianei Mircea a fost capul de afiș pentru ediția emisiunii “Through the night” produsă de BBC Radio 3, difuzată în 13 țări europene, cu o audiență de un milion de ascultători.

În 2020 turneul său în Asia a fost amânat din cauza pandemiei, iar Sînziana a avut timpul necesar și inspirația de a compune o serie de prelucrări după compozitori celebri ai secolului XX, piese care sunt incluse pe albumul pregătit la Electrecord, care a fost lansat la începutul lunii decembrie.

De ce „Fortuna”?

”Pentru mine, „Fortuna” înseamnă mult mai mult decât noroc. Înseamnă Credință, înseamnă Călătoria Vieții, Soartă, Destin. Este prezența lui Dumnezeu călăuzind fiecare pas pe care îl fac pe drumul vietii, in fiecare loc si in fiecare moment”.

De ce „Piano Sensation”?

”Acest album este, de asemenea, despre diferitele moduri în care putem experimenta sunetul unui pian. Este vorba despre senzația pe care o avem atunci când auzim un sunet de pian, care poate veni în atât de multe moduri diferite. De-a lungul călătoriei, ascultam un singur pian, cum ar fi piesa de deschidere, uneori auzim două, pe măsură ce se îmbină împreună în Birds, sau chiar ca o mică „orchestră” de piane, cum ar fi Carousel, pentru trei piane. În același mod, acestui instrument puternic i se alătură vocea umană, instrumentul ideal, precum și corzile delicate ale unei chitare acustice, pe măsură ce cântă împreună in finalul albumului în variațiunile pe teme de Chopin și Albeniz”.

Aflați mai multe despre Sînziana Mircea la: www.sinziana-mircea.com

YouTube: https://www.youtube.com/user/sanzianamircea

Facebook: https://www.facebook.com/sanziana.mircea

Instagram: https://www.instagram.com/sinziana.mircea/