Vă așteptăm sâmbătă 9 iulie 2022 la Gărâna Jazz Fest pentru a asculta pianistul francez de jazz Alexandre Herer . Nunataq – cu Gaël Petrina la bas electric, Pierre Mangeard la tobe și Alexandre Herer la Fender Rhodes.

După zece ani de experiențe sonore cu Rhodes-ul sau preferat și colaborări cu artiști precum Magic Malik, Jozef Dumoulin și Marc Ducret, Alexandre Herer și-a creat universul sau personal de compoziție și improvizație.

Proiectul Nuntaq, inspirat în mare parte de ghețarii din Groenlanda, martori ale modificărilor climatice actuale, propune o muzica rece, deschisa și aeriana.

Adeseori amețitoare, muzica acestui al doilea album se bazează pe ritm, groove, uneori experimentală sau alteori simplă, și trage din diferite lumi armonice și melodice, contemporane sau uneori apropiate de muzica pop, pentru a crea o muzică personală. Noul album a apărut în februarie 2022

Alexandre Herer : Fender Rhodes // Gaël Petrina : Bas // Pierre Mangeard : Batterie

« Nunataq » – Album apărut în mai 2020

A-l asculta: https://soundcloud.com/user-157027173/sets/alexandre-herer-nunataq/s-7igGUwo3rgs

Albumul a primit ffff in Télérama et Choc Jazz Magazine Franta

„Ne vom bucura de forța interioară care emană dintr-un trio cu accente electrice, nu atât de departe de jazz rock din nordul îndepărtat. Fiorul este garantat!” – Denis Desassis pentru Citizen Jazz

„Așa că „Nunataq” se ascultă dintr-o înghițitură. Dar odată ce tăcerea este restabilită, dorința de a reveni la ea devine din ce în ce mai convingătoare.” – Louis-Julien Nicolaou pentru Télérama

T rio-ul are și o declinație festivă Groove/Electro/Expé cu instrumentație pur electronică (sinteze/bas cu efecte/tobe electronice).

Link pentru a asculta https://soundcloud.com/user-157027173/sets/nunataq/s-7PDljJnHGEM

Puteți vedea un live al proiectului https://youtu.be/E-gnx86gc-g

sau mai multe aici :https://www.alexandreherer.fr/alexandre-herer-nunataq.html

Sau site-ul lui internet : https://www.alexandreherer.fr/

Biographie

Alexandre Herer // Fender Rhodes

Alexandre HERER est né en 1981. Après des études de Piano classique et jazz en Conservatoire (Issy les Moulineaux, CRD du Val Maubuée), avec Laurent Guanzini et Ludovic De Preissac notamment, Alexandre s’installe à Paris et se consacre au développement de ses projets pour lesquels il compose, joue, et dont il assure la direction artistique. En 2010, il créé avec deux autres musiciens (Julien Pontvianne et Olivier Laisney) la structure Onze Heures Onze, un collectif d’artistes, dont l’objectif est de développer les projets de groupe des membres fondateurs tout en s’entourant d’autres musiciens, groupes ou artistes.

Il trouve ses inspirations auprès de grands pianistes de jazz tels Thelonius Monk, Bill Evans, Keith Jarrett, parmi d’autres légendes de l’histoire de jazz tels que John Coltrane ou Miles Davis, mais aussi dans la vague rock des années 90, incarnée par Sonic Youth ou Nirvana, dans la musique pop/rock expérimentale d’aujourd’hui (Radiohead, Blonde Redhead, Deerhoof, Björk,…) ainsi que dans la musique classique et contemporaine (Olivier Messiaen, Morton Feldman, John Adams). La synthèse de ces éléments par des musiciens étiquetés « jazz » tels que Jim Black, John Hollenbeck, Benoit Delbecq, Steve Coleman, Stéphane Payen et bien d’autres, est aussi une source d’inspiration importante.

En 2015, il sort son quatrième album « Audiometry » et enregistre « Long Now » avec son groupe OXYD. Suite l’album « The Lost Animals » en 2019 qui tourne en Chine, au Japon, à Malte et en Angleterre. Alexandre Herer a également formé un trio pour se recentrer sur la pratique du Rhodes et l’album Nunataq, présenté en Inde et en France a été extrêmement bien reçu. Alexandre Herer compose et joue aussi occasionnellement pour l’image. La même année, il enregistre la musique du film court « Les Rêves du Plongeur » et « Le Dernier Homme » réalisés par Olivier Poisson ainsi que « Histoire Plaquée » de François Néméta qui a reçu de nombreux prix.

Il a joué avec des artistes tels que Stéphane Payen, Gilles Coronado, Magic Malik, Alain Vankenhove, Louis Moutin, Michel Benita, Julien Lourau, Médéric Collignon, Yoni Zelnik, Malo Vallois, Janick Top, Thomas Grimmonprez, Jean Philippe Morel, Maxime Zampieri, Jean Luc Lehr, Denis Guivarc’h…