Bursa de Valori Bucuresti (BVB) reuseste sa se mentina pe plus dupa primele opt luni in ciuda unui context extern tumultuos, care a trimis mai multe piete in teritorii negative pe fondul accentuarii incertitudinilor internationale. Furnizorul global de indici Morgan Stanley Capital International (MSCI) arata ca pietele de capital ale lumii au scazut semnificativ de la inceputul acestui an. Indicii MSCI afiseaza scaderi puternice, in echivalent dolari, de 8% pentru pietele emergente si de 15% pentru cele de frontiera la finalul primelor opt luni.

Prin contrast, in aceeasi perioada, BET, indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti, a crescut cu 4,4% in echivalent dolari, in timp ce BET-TR, indicele care include si dividendele, a avut un avans triplu, de 13% in echivalent dolari.

Performanta superioara a pietei romanesti (indicii BET si BET-TR) fata de indicii MSCI pentru pietele emergente (EM) si pietele de frontiera (FM) dupa primele 8 luni

„Suntem atenti la evolutiile externe pentru ca pietele sunt extrem de interconectate astazi. Chiar si intr-un mediu international volatil si marcat de turbulente, Romania reuseste inca sa ofere randamente pozitive investitorilor. Tocmai de aceea ne dorim sa diversificam si sa dezvoltam piata locala prin oferirea de noi facilitati si instrumente de tranzactionare astfel incat activitatea investitionala sa cunoasca o mai mare efervescenta. Piata de capital locala are potential de valorificat din punct de vedere al lichiditatii, iar acest lucru s-ar putea traduce si intr-un potential pentru o mai buna evaluare a companiilor romanesti listate,” a spus Adrian Tanase, CEO al BVB.

„Trendul ascendent al bursei romanesti poate fi explicat si prin performantele obtinute de majoritatea emitentilor. Rezultatele pot fi puse pe seama evolutiei pozitive a companiilor listate la BVB, care au reusit sa beneficieze de cresterea puternica a economiei si au inregistrat, in general, rezultate operationale semestriale superioare celor raportate anul trecut, acordand si dividende consistente,” a declarat Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al BVB.

Valoarea totala a tuturor instrumentelor financiare tranzactionate la BVB a depasit 1,8 miliarde de euro de la inceputul anului si pana la finalul lunii august, in scadere usoara fata de perioada similara a anului trecut. Valoarea medie zilnica de tranzactionare pe segmentul de actiuni din piata principala a ajuns la 8,7 milioane de euro, pe fondul unei activitati mai reduse a investitorilor in perioada de vara.

Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de peste 20 de miliarde de euro la finalul primelor opt luni, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 35,7 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare a lunii august.