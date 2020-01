Prin lansarea departamentului “Living” din cadrul biroului din Bucuresti, firma de consultanta imobiliara JLL a intrat pe piata rezidentiala din Romania. Acest nou departament ofera servicii de consultanta pentru sectorul rezidential si este condus de Andreea Hamza care ocupa functia de Director General.

Andreea Hamza este incantata de provocarea oferita de JLL

Cu o experienta de peste 17 ani in domeniul imobiliar, Andreea Hamza a lucrat inainte ca Director de Marketing si Vanzari la Hagag Development Europe. Ea a intermediat vanzarea a peste 2.700 de apartamente in diferite proiecte din Bucuresti, Arad, Timisoara si Brasov. Tranzactiile au totalizat peste 250 milioane de euro, dovedind calitatile manageriale ale Andreei.

Ea este incantata de oportunitate de a dezvolta un nou proiect in cadrul companiei JLL si considera ca departamentul Living este o provocare si o sansa de dezvoltare pentru Romania si pentru firmele de administrare imobile.

Departamentul Living – completare a serviciilor oferite de JLL

Deparamentul Living este completare la celelalte servicii pe care JLL le ofera in Romania si vine in intampinarea noilor tendinte din piata imobiliara. Faptul ca in ultima perioada mai multi investitori au apelat la serviciile de consultanta oferite de JLL, face ca ectorul rezidential sa devina o noua tinta de investitii. Acest lcuru va avea urmari si in domeniul administarii imobilelor, necesitatea acestor servicii crescand foarte mult.

Activitatea JLL si oferta de pe piata rezidentiala din Bucuresti

Activitatea desfasurata de JLL in Romania, din 2007 de cand este prezenta pe piata de consultanta imobiliara, este structurata in 7 departamente: Birouri, Industrial si Logistica, Piete de capital, Dezvolatare si Teren, Servicii de proiectare si dezvoltare, Evaluare si Administrare imobiliara si, mai nou, si departamentul Living.

JLL inregistreaza in Romania cifre de afaceri de peste 10 milioane de euro, ele fiind in continua crestere.

Oferta de imobiliare moderne din Romania continua sa fie dinamizata de cererea tot mai mare din segmentele de piata industriale, logistice si birouri. Potrivit unui raport al firmei de consultanta imobiliara JLL, acest lucru este legat de cresterea numarului de angajati si investitii straine.

Stocul total al acestor proprietati imobiliare moderne a depasit 11 milioane de metri patrati la sfarsitul lunii septembrie, in timp ce proiectele livrate in primele trei trimestre se ridicau la 800.000 mp.

Conform JLL, Defalcarea pe segmente de piata arata ca 4.2 milioane mp sunt parcuri industriale si logistice, 3.9 milioane mp sunt cladiri de birouri, iar restul de cca 3.27 milioane mp sunt proiecte de vanzare cu amanuntul. Totodata, prognozele estimeaza ca ofertele de spatii de birouri vor depasi 4 milioane mp pana la sfarsitul anului.

Tot de la JLL aflam ca din cei 800.000 mp livrati in primele noua luni ale anului trecut, 370.000 mp au fost birouri si 370.000 mp au fost proprietati industriale sau logistice.

Toate aceste cifre se reflecta in mod pozitiv si asupra segmentului de administare imobile – o activitate care capata si ea amploare.