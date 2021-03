Piața de factoring se menține la aproximativ același nivel ca anul precedent, înregistrând o ușoară creștere. Având în vedere contextul economic cu totul extraordinar al anului 2020, considerăm acest rezultat de stabilizare la un nivel de 5 miliarde de euro unul pozitiv, peste aștepări. Datele reies din studiul de piață anual realizat de către Asociația Română de Factoring (ARF).

Din punct de vedere al nivelului de afaceri al companiilor care au accesat finanțări prin factoring în 2020, cea mai mare pondere o au cele cu cifra de afaceri cuprinsă între 5 și 50 de milioane de euro (42%). Companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro au reprezentat 36% din piață, în timp ce companiile cu un nivel al afacerilor sub 5 milioane de euro au rulat restul de 22% din volumul creanțelor cesionate in factoring.

“După câțiva ani consecutivi în care am înregistrat creșteri de două cifre ale pieței de factoring, anul trecut piața și-a confirmat maturitatea, reușind să mențină un nivel similar cu anul 2019, în condițiile unei crize economice și medicale globale, neprevazute și pentru care nu a fost nimeni pregătit. Evoluția anului 2020 ar fi fost probabil mai convingatoare dacă nu ar fi fost afectată de factori externi, cum ar fi temperarea producției industriale și a exporturilor de pe anumite piețe sau nivelul redus de investiții interne, din cauza reprioritizării resurselor bugetare spre sectorul medical și social. Dintre aspectele pozitive ale evoluției pieței putem menționa creșterea consumului populației, care a întreținut economia timp de luni bune. Un alt element pozitiv se regăsește în oferta de soluții de factoring, cu impact puternic în piață în ultimii ani si anume produsul de factoring revers, care a înregistrat o creștere de peste 35% , atingând aproape 1,8 miliarde de euro total creanțe gestionate, contribuind la creșterea în ansamblu a volumelor tranzacțiilor domestice gestionate prin factoring, respectiv aproximativ 4,2 miliarde de euro, în creștere cu peste 5%.. Factoringul revers s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, fiind foarte bine primit de piață, și asta pentru că are o trasatură specială, în sensul că este propus furnizorilor de servicii și produse direct de către beneficiarul acestora, împreună cu instituția finanțatoare”, declară Bogdan Roșu, președinte ARF.

Din punct de vedere al principalelor sectoare de activitate, în care activează companiile care accesează solutii de factoring, sectorul FMCG rămâne și în 2020 pe primul loc, cu un volum de 1.2 miliarde de euro, cu o creștere de peste 20% față de anul 2019. Pe locul 2 se află sectorul IT&C cu 700 milioane de euro creanțe gestionate prin factoring, cu o creștere de 13% față de anul 2019. Pe al treilea loc din punct de vedere ale volumelor, se situează domeniul intitulat generic „Autovehicule, Utilaje, Echipamente”, cu operațiuni de 693 milioane de euro, în creștere cu 10% față de anul 2019. O radiografie la nivel de produse de factoring ne arată că factoringul intern este dominat de sectorul FMCG și „Electronice si IT&C” (26%, respectiv 16.5% din totalul acestor tranzacții), în timp ce în cadrul tranzacțiilor internationale, „Metale, Chimicale, Apă, Reciclare” contribuie cu peste 56%.

În contextul actual, ARF transmite și un mesaj de prudență către mediul economic

“Pe un scenariu în care criza medicală se prelungește cauzând periodic restricții pentru desfășurarea anumitor activități economice, mediul privat per ansamblu ar putea avea de suferit, poate mai mult ca în 2020, din următoarele considerente: fondurile de la bugetul de Stat pentru susținerea afacerilor, precum și pentru măsuri sociale, vor fi mai puține, multe firme vor avea dificultăți să își onoreze obligațiile de plată a taxelor și impozitelor amânate la scadență pentru 2021, inflația poate avea o evoluție crescătoare afectând negativ consumul, criza resurselor umane se menține și crește presiunea pe costurile salariale din sectorul privat etc. În plan extern, o potențială “încetinire” a cererii de pe piețele principale pentru exportatorii români ar avea un impact negativ asupra pieței de factoring.

Există însă și elemente pozitive care vor susține economia, mediul de afaceri și implicit piața de factoring și aici putem aminti stabilitatea fiscală asumată de Guvern, creșterea la niveluri record a investițiilor, continuarea programului IMM Invest și lansarea programului IMM Factor destinate susținerii activității IMM-urilor etc.

În acest context, ARF transmite un mesaj către companiile din mediul privat să abordeze cu precauție relațiile comerciale cu clienții și furnizorii și să își obțină din timp soluțiile de finanțare, astfel încât să asigure stabilitatea și dezvoltarea afacerii. Evoluția cererii interne poate fi imprevizibilă anul acesta, ca atare este foarte important pentru fiecare companie să își facă în timp util analize și proiecții interne atât privind evoluția vânzărilor, dar mai ales a disponibilului de numerar, să gestioneze cu prudență portofoliul de clienți, astfel încât fluctuațiile cererii să nu le afecteze major activitatea și să se poată adapta rapid. O parte dintre probleme vor pleca și de la gestionarea deficitară a numerarului, multe dintre companii putând intra în blocaje chiar dacă activează într-un context favorabil al pieței, la un anumit moment. Un sprijin consistent în acest sens poate veni din zona instituțiilor care oferă soluții de factoring, fie că vorbim despre bănci sau IFN-uri”, mai explică Bogdan Roșu.

Studiul privind piața de factoring la 2020 a fost derulat de catre IPSOS Interactive Services in conformitate cu regulile Codului International de Cercetare de Piata si Sociologica ICC/ESOMAR, in studiu fiind inclusi membrii ARF – Access Financial Services IFN, Banca Comercială Română S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A., CEC Bank, Eximbank, IFN Next Capital Finance S.A., ING Bank Romania S.A., Intesa Sanpaolo Bank, Patria Bank, Raiffeisen Bank S.A., Unicredit Bank S.A., precum si alte instituții financiare non-membre.

