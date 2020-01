Piata de software destinat gestionarii proprietatilor imobiliare se preconizeaza a atinge pana in 2025 cifra de 12.89 miliarde USD. Acest lucru este justificat de continua crestere a cererilor imobiliare si de dezvoltarea infrastructurii intr-un asemenea grad incat automatizarea cladirilor devine o necesitate. In numai cativa ani, orice firma administrare bloc sau imobile va fi nevoita sa opteze pentru solutii software care sa garanteze eficienta energetica a cladirii si sa minimizeze impactul asupra mediului.

Ce este software-ul imobiliar

Software-ul destinat gestiunii proprietatilor imobiliare ofera utilizatorilor o platforma utila pentru monitorizarea tuturor activitatilor legate de mentenanta unei cladiri. Totodata, software-ul imobiliar creeaza o infrastructura virtuala pentru utilizatori, facilitand gestionarea intregii structuri si a necesitatilor aparute. De asemenea, el ajuta la centralizarea si structurarea afacerilor imobiliare.

Intreprinderile mari investesc tot mai mult in software-ul imobiliar

Datorita faptului este util in gestionarea afacerilor mari, intr-un mod cat se poate de simplu si eficient, intreprinderile mari au investiti foarte mult in software-ul imobiliar. Daca in 2017 investitiile lor au fost evaluate la 4.458 milioane USD, pana in 2025 aceste sume vor creste cu 4.2%.

Firmele dedicate softului managementului imobiliar dezvolta noi solutii

In urma cu numai cativa ani, mai exact in iulie 2016, ValuD Consulting, lider in furnizarea de solutii tehnologice pentru organizatiile imobiliare, a colaborat cu IBM Tririga pentru a lansa MobilD pentru IBM Tririga. Scopul acestei aplicatii este de a urmari in timp real activitatea desfasurata pe teren.

In prezent, urmand o strategie de castigare a unui avantaj pe piata software-ului, firmele de software destinat managementului imobiliar se concentreaza si asupra achizitiilor.

De exemplu, in februarie , Oracle Corp a achizitionat Anconex Limited, o companie din platforma de management al constructiilor. Scopul acestei olaborari a fost de a imbunatati ofertele de software pentru constructii bazate pe cloud Oracle Corp.

Intretinerea si managementul cladirilor este o necesitate

Sectorul imobiliar din zilele noastre are nevoie de intretinere adecvata pentru a-si pastra valoarea si a-si prelungi durata de viata. Eforturile comune ale proprietarilor si ale managerilor imobiliari se indreapta constant catre organizarea si mentenanta cat mai performanta a cladirilor din portofoliul.

Intretinerea constituie o functie suplimentara a companiilor de administrare imobiliare, accentul punandu-se pe obtinerea de noi clienti si pe fidelizarea celor deja existenti.

Timpul investit de un administrator imobiliar pentru intretinere este important si, de cele mai multe ori, prost evaluat, ceea ce face ca softul sa imbunatateasca punctele ctitice ale managementului imobiliar.

Importanta software-ul imobiliar

Utilizarea unui soft pentru managementul imobiliar are mai multe beneficii, printre care si imbunatatirea monitorizarii cladirilor si cresterea sigurantei lor.

Totodata, piata imobiliara este printre cele mai vechi piete cunoscute, acumuland numeroase informatii despre materiale si proiectarea constructiilor. In prezent, importanta bunurilor imobiliare comerciale sau rezidentiale este greu de evaluat. Situatia este complicata de casatorii, structura sociala, organizarea socio-economica si relatiile dintre state care pot descuraja functionarea pietelor imobiliare.

In tot acest amalgam imobiliar, software-ul nu poate decat sa fie de folos, ajutand la organizarea si clarificarea situatiilor si permitand urmarirea riguroasa a activitatii de mentenanta.