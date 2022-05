Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că în ședința de Consiliu Local din 26 mai se va afla la aprobare un proiect de hotărâre care prevede transformarea Pieței Ițcani, în Piață agroalimentară cu caracter permanent si comercializare produse cu amănuntul si cu ridicata( en -gross), pentru atragerea producătorilor agricoli locali și zonali, încurajarea consumării produselor locale. ”Menționăm că în prezent în piață funcționează doar comercializarea cu amănuntul, iar piața este aproape goală. Anul viitor vom moderniza zona comercială din spatele Pieței Centrale, unde vom face o hală modernă”, a spus Lungu.

