Piața ”Nada Florilor” din centrul municipiului Fălticeni care a fost supusă unor ample lucrări de modernizare, lucru care nu s-a mai întâmplat de 35 de ani, a fost redeschisă și redată cetățenilor. Evenimentul a avut loc fără tăieri de panglici și asta pentru că primarul Gheorghe Cătălin Coman a preferat naturalețea în loc de ”festivismul ieftin”. ”Am dorit să fie ceva natural, firesc. În aceste vremuri cred că tăierile de panglici nu-și au rostul. Fără falsă modestie, în acest an la cât de multe investiții am făcut la Fălticeni am fi avut câte o tăiere de panglică în fiecare zi dar nu ăsta este interesul să ne lăudăm singuri, să ne dăm mari că am făcut. Am pus investițiile direct în slujba cetățeanilor pentru creșterea calității vieții acestora. Decât festivismul unde să ne adunăm la un microfon și să ne lăudăm între noi mai bine normalitatea și eleganța”, a explicat primarul de Fălticeni.

Piața a fost pavată cu piatră naturală de Vama. Patru fântâni arteziene cu jocuri de lumini și sistem modern de iluminat public

Lucrările de modernizare au fost finanțate de la bugetul local cu suma de 3,2 milioane de lei. Ele au presupus în primul rând înlocuirea suprafeței de marmură care era extrem de deteriorată cu piatră naturală de Vama. ”Nu am pus nici pavele, nici asfalt ci am zis să fie o suprafață durabilă, rezistență ușor de întreținut. Toată piața este pavată cu piatră naturală de Vama”, a spus Coman. Apoi, vechea fântână arteziană a fost dărâmată fiind amenajate patru fântâni noi cu jocuri de lumini, cu jocuri de apă, controlate pe calculator. Piața dispune de asemenea de un sistem modern de iluminat public cu becuri tip led dar și de un sistem de supraveghere cu 12 camere de luat vederi care va monitoriza pemanent zona pentru a crește gradul de siguranță al cetățeanului.

A crescut numărul de metri pătrați de spațiu verde

Coman a arătat că piața va avea mai mult spațiu verde, lucru pe care i l-au cerut și cetățenii. Astfel, au fost găsite soluții alternative în sensul că au fost montat jardiniere mobile cu flori și diferite specii de arbuști. ”Au fost critici că nu sunt copaci, spații verzi. Vreau să spun că numărul de metri pătrați de spațiu verde a crescut față de piața veche. Trebuie să ținem cont totuși de faptul că acolo nu e parc ci piață urbană”, a precizat primarul. Au fost montate 50 de bănci, coșuri de gunoi și 10 jardieniere care au și o componentă de bancă precum și rampe pentru persoanele cu dizabilități. Se lucrează încă la reabilitarea monumentului eroilor realizat de profesorul de arte plastice fălticenean Gabriel Baban. Coman a subliniat că mai rămâne de restaurat Ceasul Global, un simbol al pieței, al Fălticeniului, dar a precizat că acest lucru se va produce cât mai curând autoritățile locale fiind în discuții avansate cu o firmă austriacă.

”Este un tot unitar acolo, o lucrare complexă astfel încît fălticenenii și toți cei care ne vizitează indiferent de vârstă să aibă posibilitatea să se simtă bine, să se relaxeze cu copii, cu bunicii”

” Este un obiectiv foarte important pentru Fălticeni la care eu am ținut personal foarte mult pentru a fi modernizat pentru că e în zona centrală a municipiului și reprezintă cartea noastră de vizită. Am gândit cumva integrat acest proiect în sensul că m-am zbătut în primul mandat pentru a finaliza clădirea Judecătoriei care este în imediata apropiere și pentru clădirea noii catedrale care a fost finalizată la partea exterioară cu sprijin consistent de la Primăria și Coniliul Local Fălticeni. Pentru că erau aceste două clădiri de o parte și de alta a pieței trebuia să gândim estetic și arhitectural întreaga zonă. Una peste alta este o investiție necesară, frumoasă iar feedback-ul pe care îl am de la cetățeni este foarte bun. Este un tot unitar acolo, o lucrare complexă astfel încît fălticenenii și toți cei care ne vizitează indiferent de vârstă să aibă posibilitatea să se simtă bine, să se relaxeze cu copii, cu bunicii, mai ales că în zonă există și un frumos loc de joacă. Cu siguranță piața va fi un pol de interes al Fălticeniului”, a subliniat Gheorghe Cătălin Coman.

”Timp de doi ani de zile ne-am străduit să atragem bani europeni pentru o parcare subterană dar UE a sistat finanțarea în toată Europa”

Primarul a precizat că în proiectul inițial propus la finațare pe fonduri europene era prevăzută și o parcare subterană însă Uninea Europeană a sistat alocarea de finanțări pentru astfel de obiective. ”Istoria acestui proiect a început cu dorința noastră de a realiza o parcare subterană pentru că la fel este o necesitate în zona centrală a orașului. Din păcate Uniunea Europeană nu a mai finanțat construirea de parcări subterane. Am auzit și aici fiind campanie electorală tot felul de candidați care își dădeau cu părerea că trebuia făcută parcare subterană. Ei nu au spus și cum trebuia făcut că e ușor de aruncat vorbe. Eu vreau să spun că timp de doi ani de zile ne-am străduit să atragem bani europeni pentru acest proiect. În exercițiul financiar 2014-2020 al UE nu s-au finanțat nicăieri în Europa parcări subterane. Prin urmare neputând face noi excepție de la regulile UE nu am putut introduce pentru finanțare europeană parcarea subterană iar suma necesară nu puteam să o acoperim sub nici o formă de la bugetul local fiind extrem de mare. După ce am constatat că tot ce înseamnă posibilități de finanțare a UE s-au închis pentru toate statele membre nu doar pentru România, pentru toate orașele din România nu doar pentru Fălticeni, am luat decizia de a o reabilita cu fonduri de la bugetul local. Am realizat documentațiile tehnice care au durat aproape doi ani de zile. Au fost foarte multe lucruri de clarificat de la tot ceea ce înseamnă partea de cadastru, de dimensiuni ale pieței, până la distribuția în subteran a conductelor de utilități”, a amintit Coman.

El a amintit și de celelalte modernizări pe care le-a făcut în zona centrală. ”În zona centrală au mai fost făcute modernizări la trotuare și accesul la spațiile comerciale de la Casa Cărții până la piața centrală. Întreg segmentul a fost reabilitat, modernizat și arată foarte bine. Am făcut investiții consistente și pe aleea pietonală, faleza municipiului Fălticeni astfel încât toată zona centrală a municipiului să arate extraordinar și să ofere cele mai bune condiții pentru relaxare, pentru accesul pietonal, pentru petrecerea timpului liber. Au fost mai multe investiții care comasate, finalizate au dus la o schimbare generală a municipiului Fălticeni”, a conchis Gheorghe Cătălin Coman.