„În luna martie, piața neagră s-a menținut constantă la nivel național. Cu toate acestea, constatăm o intensificare a comerțului ilicit în regiunile de sud ale țării ce contrabalansează diminuarea fenomenului în regiunile de nord și vest. Cea mai mare creștere a pieței negre a țigaretelor s-a înregistrat în sud-est, și anume 5,9 p.p. față de ianuarie 2022, până la 8,4%. În regiunea sud, contrabanda crește cu 5,2 p.p. până la 9,5%. Regiunea nord-est, deși scade cu 6,5 p.p. până la 19,2%, continuă să fie cea mai afectată de comerțul ilegal. Pe de altă parte, în regiunile de vest și de nord-vest, se înregistrează scăderi de 4,8 p.p. până la 5,4%, respectiv de 4,6 p.p. până la 5,8%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere pe piața neagră, depășind 60% și aflându-se în creștere cu 1,4 p.p.. Ponderea produselor provenite din Moldova crește cu 3,5 p.p. până la 6,9%, iar Ucraina și Serbia se mențin la 0,1%, respectiv 0%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Este îmbucurător că piața neagră nu a crescut încă, dar ne așteptăm la impulsionarea acesteia, după recenta Decizie a Curții Constituționale a României (CCR) prin care a fost declarat neconstituțional articolul din Codul vamal privind incriminarea infracțiunii de contrabandă pe teritoriul național. Pentru caDecizia CCRsă devină un prilej de îmbunătățire a reglementărilor și nu de creștere a comerțului ilicit, ampropus autorităților reglementarea unitară a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și pe teritoriul național, pe baza criteriului cantitativ (10.000 de țigarete) exclusiv și eliminarea criteriului valoric (20.000 de lei). Este o măsură de simplificare a legislației și eficientizare administrativă, pe care industria tutunului o susține public de ani de zile, deoarece calcularea valorii în vamă este adesea subiectivă, în lipsa unei metodologii clare și presupune un proces birocratic greoi, desfășurat între Procuratură și birourile vamale. De exemplu, pentru aceeași marcă și cantitate, la Satu Mare rezultă altă valoare decât la Vaslui, luându-se ca referință prețul din țara de proveniență, ca și cum ar fi fost import legal. În plus, e imposibil de calculat valoarea în vamă pentru țigaretele ”cheap whites”, care reprezintă peste 60% din totalul contrabandei și sunt fabricate ilegal, fără niciun indiciu oficial privind prețurile”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„BAT rămâne cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României în 2021, cu o contribuţie totală de circa 11 miliarde de lei sub formă de taxe şi accize, ceea ce înseamnă o creştere de 10%, aproximativ 1,25 miliarde de lei, faţă de anul 2020. Pentru a continua acest trend este nevoie de predictibilitate fiscală și un cadru de reglementare echilibrat pentru toate produsele cu nicotină, care să asigure venituri sustenabile pentru buget și să permită continuarea investițiilor noastre. Prețul produselor ilicite este de circa trei ori mai redus față de cel al produselor legale, pentru care se plătesc taxe, iar în condițiile unei inflații crescute, acest lucru poate însemna o oportunitate în plus pentru rețelele de contrabandă, care se adaptează permanent, găsind noi rute pentru introducerea pe piață a produselor ilicite. BAT va continua acțiunile de informare a consumatorilor cu privire la pericolele generate de traficul ilicit de produse, precum și sprijinirea autorităților de aplicare a legii pentru îmbunătățirea dotării tehnice în funcție de nevoile identificate”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice al Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT

„România are un rol central în strategia Philip Morris International de a construi un viitor fără fum, iar investițiile făcute aici demonstrează clar acest lucru. Din 2017, PMI a investit 500 de milioane de dolari în fabrica Philip Morris România din Otopeni. Banii au fost folosiți pentru dezvoltarea capacităților de producție, pregătirea angajaților și implementarea unor soluții care vizează sustenabilitatea. Din această sumă, aproape 100 de milioane de dolari au fost investite doar în 2021. În ultimii cinci ani, am creat în România peste 300 de noi locuri de muncă, iar în momentul de față, fabrica are aproape 1.000 de angajați. Continuăm să investim în fabrica de la Otopeni și în 2022-2023, peste 100 de milioane de dolari. Dorim să ne menținem, pe termen lung, angajamentul față de România și să continuăm să investim. Din acest motiv avem nevoie de un cadru legislativ stabil, care să asigure un mediu de afaceri corect pentru toți jucătorii”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Trebuie să ținem cont că traversăm o perioadă de o incertitudine fără precedent la nivel economico-social, într-un context geo-politic foarte complex și dificil. În aceste condiții, statul român are nevoie de predictibilitatea veniturilor încasate la buget și, de asemenea, de asigurarea securității frontierelor. Dat fiind că în continuare produsele din tutun sunt cele mai traficate la granițe, autoritățile de aplicare a legii – Poliția de Frontieră, Vama, Poliția- , au nevoie de un cadru de reglementare care să le susțină eforturile de combatere a contrabandei cu țigarete, un fenomen care aduce pierderi bugetului și alimentează crima organizată. Doar categoria „cheap-whites”, care de ani de zile deține peste 50% din produsele provenite de pe piața neagră prejudiciază statul cu un miliard de lei anual”, a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Ne bucurăm că reușim și în anul 2022, în lunile de iarnă și primăvară, când de obicei contrabanda se afla în creștere, să menținem nivelul pieței negre a țigaretelor la sub 10%. Este un obiectiv important, a cărui îndeplinire securizează veniturile bugetare și frontierele statului. Vom continua să depunem toate eforturile în acest sens, consolidând parteneriatele cu instituțiile abilitate în combaterea contrabandei, cu autoritățile din țările vecine și cu mediul privat onest. În acest sens, putem menționa proiectul pilot de schimb automat de informații implementat în cursul acestei luni, de Autoritatea Vamală Română în comun cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, la Biroul Vamal de Frontieră Albița (RO) – Leuseni (MD), în cadrul Programului EU4Digital. Proiectul a permis autorităților participante să testeze schimbul de date electronice pentru un număr de 153 mijloace de transport fără marfă. Autoritățile vamale din România și Republica Moldova vor analiza concluziile și recomandările experților EU4Digital privind atât posibilitatea extinderii utilizării soluției SEED (Schimb Sistematic de Date Electronice) la alte birouri vamale situate la frontiera comună, cât și implementarea mai multor funcționalități ale aplicației având ca scop facilitarea trecerii frontierei, simultan cu asigurarea nivelului necesar de control.”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei.

„Poliția de Frontieră se află în prima linie de combatere a contrabandei cu țigarete, cele mai traficate produse la granițele României. Doar în primele trei luni ale anului în curs, am reușit să înregistrăm rezultate foarte bune, pe baza cărora putem estima că piața neagră va continua să se mențină și în 2022 la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani, de sub 10%. Astfel, în perioada ianuarie – martie au fost reținute în vederea confiscării, aproximativ 250.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, precum şi cantităţi semnificative de tutun. Acțiunile noastre pentru combaterea acestui fenomen vor continua și pe parcursul anului, atât independent, cât și alături de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii ale statului cu competențe în domeniu.”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, comisar şef de poliţie Ivaşcu Victor-Ştefan

„Poliția Română, prin acțiunile comune pe care le-a desfășurat împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, a reușit să scadă an de an nivelul comerțului ilegal cu țigarete. Faptul că fenomenul de contrabandă se menține la cel mai scăzut nivel reprezintă o confirmare că acțiunile noastre au avut efect. În contextul regional actual, ca instituție de ordine publică și siguranță națională, vom acționa cu prioritate pentru combaterea tuturor formelor de contrabandă”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, chestor de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea pe termen lung a unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Încadrarea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou

În 2020, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 17,54 miliarde de lei, sectorul tutunului devenind cel mai solid contribuabil pentru statul român.