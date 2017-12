Piața neagră a țigaretelor a crescut în luna noiembrie la 18,3% din totalul consumului, cu 3,3 p.p. mai mult decât în septembrie. Este cea mai importantă creștere înregistrată, în ultimul an. Media anuală a comerțului ilegal în 2017 este de 16%.

„Este pentru prima dată în ultimii șapte ani când se remarcă intensificarea semnificativă a comerțului ilicit în toate regiunile din vestul țării, unde cotele fenomenului depășesc 20%. Nord-est rămâne și în noiembrie cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete, cu o pondere de 36,5% și evoluție constantă. Zona de vest se apropie vertiginos de nivelul din nord-est, continuându-și creșterea accelerată din ultima jumătate de an, cu 5,6 p.p. până la 32,2%. În noiembrie, cea mai substanțială majorare a pieței negre se înregistrează, ca și în septembrie, tot în partea de nord-vest a țării (plus 6,7 p.p., până la 22,8%). Din punct de vedere al provenienței, categoria „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere, depășind nivelul de 60%, (plus 6,5 p.p. până la 63,8%), urmată de produsele provenite din Moldova (16,9%, în scădere cu 8,8 p.p. față de septembrie) și Ucraina (13,8%, în creștere cu 2,9 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia rămâne constantă. Situația la nivel regional din noiembrie este oarecum similară mediei pe 2017. Mai precis, nord-est continuă să fie cea mai afectată regiune de comerțul ilegal pe tot parcursul lui 2017 (38,4% media anuală), urmată de partea de vest (medie de 24,1%)”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research.

„Anul 2017 a început bine, datorită Operațiunilor Scut, declanșate în primăvară, care au avut drept rezultat mai mulți bani la bugetul de stat din comerțul legal cu țigarete. Din păcate, același an s-a terminat prost, cu cea mai mare creștere a contrabandei înregistrată din septembrie 2016. Principala cauză o reprezintă inconsecvența eforturilor împotriva pieței negre și lipsa unei strategii integrate la nivelul factorilor de decizie.

Deși creșterea veniturilor bugetare este o prioritate asumată a statului român, eforturile împotriva contrabandei nu sunt pe măsura obiectivelor asumate.

Deosebit de îngrijorător este faptul că strategiile și resursele alocate pentru combaterea traficului ilicit nu țin pasul cu abilitatea rețelelor de contrabandă de a identifica noi mijloace și rute de operare, lucru surprins de evoluția pieței ilicite în zonele de vest și nord-vest ale României, unde piața neagră a crescut cu 59%, respectiv 46% față de prima jumătate a anului 2017”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al British American Tobacco România.

„Spre deosebire de începutul anului, în ultima perioadă nu au mai existat operațiuni speciale ale Vămii, pentru combaterea fenomenului, iar acțiunile Poliției, susținute de DIICOT, nu par să fi fost suficiente. Pachetul de țigarete este cel mai taxat produs din România, iar domeniul tutunului este cel mai reglementat, local și global. În același timp, așa cum observa Consiliul Concurenței la finalul investigației pe piața țigaretelor, principalul factor perturbator în acest sector economic, e contrabanda. În prezent, asistăm la inițiative nerealiste de natură să consume inutil resursele autorităților. Sistemul Track & Trace, pentru trasabilitatea produselor din tutun, inițiat de Comisia Europeană, are scopul declarat de a reduce contrabanda, dar se va concentra exclusiv pe monitorizarea produselor legale, din interiorul Uniunii. Așa cum se vede în fiecare studiu Novel, cea mai mare parte a țigaretelor de pe piața neagră provine din afara UE. În noiembrie, „Cheap Whites”, țigarete intrate ilegal în România din China, Emirate, Macedonia, au depășit recordul ultimilor doi ani, cu o pondere de 63,8% din totalul pieței negre. Țigarete din afara UE sunt și cele provenite din Moldova, Ucraina, Serbia. Toate sunt produse pe care Track & Trace nu le va monitoriza, dar Comisia Europeană și activiștii antitutun vor contabiliza încă o victorie împotriva industriei, obținând capital de imagine, chiar dacă eficiența lipsește și obiectivul nu e atins”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Cu acest nivel al pieței negre din noiembrie, ne situăm la aproape dublul procentului mediu din UE, de circa 10%. În mod evident, această creștere are o cauză concretă, asupra căreia putem acționa direct. Lipsa de resurse umane și tehnice a instituțiilor statului poate fi suplinită doar prin parteneriate cu mediul privat. Un mod de a sprijini autoritățile în eforturile de combatere a comerțului ilegal este programul PMI Impact, o inițiativă globală cu fonduri de 100 milioane de dolari, destinată combaterii contrabandei. Prin acest program, am selectat peste 30 de proiecte spre a fi finanțate. Sumele alocate în această primă rundă sunt în valoare de aproximativ 28 milioane dolari, iar proiectele vor fi derulate în 18 țări, printre care și România. Suntem convinși că proiectele care vor fi derulate pe plan local, vor contribui la reintrarea pieței negre pe un trend descendent, în beneficiul bugetului de stat, al companiilor care își desfășoară activitatea legal, precum și al societății în general, dacă luăm în considerare că infracțiunile asociate contrabandei sunt asimilate crimei organizate”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania.

„Iată că incertitudinea și desele schimbări la nivelul conducerii autorităților de aplicare a legii încep să-și facă simțite efectele. Piața neagră a ajuns la aproape o cincime din total, ceea ce ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toți factorii implicați, cei care aplică legea, dar și cei cu putere de decizie în reglementarea acestui sector economic. În mod cert, este nevoie de o nouă strategie de coordonare, de noi operațiuni comune, care să ducă la destructurarea rețelelor infracționale. De precizat că pe durata iernii, transportul țigaretelor de contrabandă se face cu dificultate, așadar stocurile realizate în lunile precedente se vor afla pe piață în perioada următoare. În consecință, este posibil ca piața neagră să crească în continuare. Cu atât mai mult este nevoie de eforturi sporite, care să se deruleze coerent și concertat”, a declarat Valentin Canura, Sales Development Manager, Imperial Tobacco Romania.

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Vămilor publicat la finele lunii octombrie, „inspectorii vamali din Bucureşti au confiscat 11.787.660 ţigarete, cu timbre fiscale Republica Moldova, Ucraina cât şi fără timbre, precum şi cantitatea totală de 280 kg de tutun de fumat”. Conform aceleiași surse, produsele confiscate erau în valoare de 1,65 milioane de euro. De asemenea, potrivit unei știri publicate pe site-ul poliției de frontieră, pe 1 decembrie, „poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Bechet au descoperit aproximativ 8 tone de tutun mărunţit, ascunse prin metoda capac într-un automarfar încărcat cu detergent”. De asemenea, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu suportul I.G.P.R. au destructurat la finele lunii noiembrie un grup infracţional cu denumirea generică „gruparea HUJA”, care desfăşura activităţi de contrabandă cu ţigări, provenite din Republica Moldova.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea contrabandei în continuare, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.