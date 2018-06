Piața neagră a țigaretelor a scăzut în mai la 16,1% din totalul consumului (cu 1,1 p.p. mai puțin față de martie 2018). Procentul se află în continuare peste media comerțului ilegal din 2017, de 16%.

„Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de piața neagră, cu o pondere de 40,4%, chiar dacă a scăzut cu 2,8 p.p. în mai, comparativ cu martie. O pondere mare a comerțului ilegal cu țigarete se înregistrează și în vest (29,6%). Cea mai importantă creșteree în nord-vest, plus 2,9 p.p. până la 14,8%. Pe de altă parte, în regiunea sud-est se observă o scădere semnificativă, de 7,9 p.p., până la 8,6%. Din punct de vedere al provenienței, „cheap whites” continuă să fie principala sursă, aflându-se din nou în creștere în mai, cu 8,5 p.p., până la 64,4%%. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova este în ușoară scădere, cu 1,2 p.p., până la 20%. Ucraina, ca sursă de proveniență este de asemenea în scădere (cu 6,3 p.p., până la 9,4%%), iar Serbia este relativ constantă.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„În prima jumătate a lui 2018, rețelele de contrabandă cu țigarete au reușit să își crească vânzările față de aceeași perioadă a anului trecut, piața neagră din România crescând de la 15,5% la 16,3%. Deși o diferență de nici un punct procentual poate părea nesemnificativă, ea înseamnă de fapt o pierdere cumulată, în cele șase luni, mai mare cu 16 milioane de euro la bugetul de stat. Tocmai de aceea sperăm ca Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Tedorovici, să aibă susținerea necesară implementării măsurilor pe care le-a anunțat, dintre care cea mai importantă este modernizarea, echiparea și reabilitarea rapidă, până la finalul lui 2018, a punctelor vamale.”, adeclarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco Europa Centrală și de Sud.

„Dintre tendințele înregistrate de Novel, cea mai îngrijorătoare este creșterea accelerată a „cheap-whites”, care reprezintă 64,4% din totalul țigaretelor ilegale, depășind recordul din noiembrie 2017, de 63,8%. Aceasta mai ales în contextul implementării Regulamentului european referitor la sistemul de trasabilitate a țigaretelor (Track& Trace) adoptat de Comisia Europeană, cu scopul declarat de a reduce contrabanda. Sistemul va monitoriza exclusiv produsele fabricate în UE, însă cele mai multe țigarete de pe piața neagră provin din afara spațiului comunitar. În cazul nostru, „cheapwhites” sunt fabricate în China, Emirate, Macedonia etc., iar celelalte provin din Moldova, Ucraina, Serbia. În plus, și în cazul Track& Trace, ca și în cazul transpunerii Directivei tutunului, autoritățile întârzie. Regulamentul este obligatoriu pentru toate statele membre, nu trebuie transpus. Însă e nevoie de un act normativ local pentru punerea în aplicare a prevederii sale referitoare la numirea unui emițător de coduri unice. În România, cea mai potrivită soluție ar fi numirea, prin Hotărâre de Guvern sau Ordin de ministru, a Imprimeriei Naționale, pentru că îndeplinește condiția independenței și deține deja infrastructura și experiența tehnică necesare, fiind cea care produce timbrele fiscale și elementele de securitate. Dat fiind timpul foarte scurt necesar implementării acestui sistem extrem de complex și costisitor, care trebuie să fie funcțional în mai 2019, dacă România nu se grăbește cu nominalizarea emițătorului autohton de coduri, producătorii locali de țigarete vor fi obligați să lucreze cu alți furnizori din spațiul european.”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Scăderea din luna mai se înscrie, din păcate, într-o evoluție sinuoasă a comerțului ilegal cu țigarete și nu într-o tendință de reducere, care să ne apropie de nivelul mediei europene a pieței ilicite, de aproximativ 10%. Ultimele studii Novel arată că după o scădere de aproape 3 puncte procentuale a comerțului ilegal cu țigarete în luna ianuarie față de noiembrie 2017, evoluția pieței ilicite a fost fluctuantă, cu o creștere de 1,5% în martie și o scădere de 1,1% în mai. În consecință, este încă o dată evident că sunt necesare acțiuni permanente, coerente și concertate, cuprinse într-o Strategie Națională de Combatere a Comerțului Ilegal cu Țigarete, care să implice toți factorii de decizie relevanți, inclusiv din industria tutunului, un sector economic important. Combaterea traficului ilicit cu țigarete reprezintă o prioritate la nivel global pentru Philip Morris, printre inițiativele companiei numărându-se și Programul PMI Impact, prin care alocăm 100 milioane de dolari proiectelor dedicate luptei împotriva comerțului ilicit.”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris România.

„Autoritățile competente în combaterea contrabandei cu țigarete – Vama, Poliția, Poliția de Frontieră – au continuat să depună eforturi susținute, să organizeze acțiuni comune de destructurare a grupărilor infracționale și de depistare a țigaretelor ilegale. Poliția de Frontieră a făcut recent o captură de peste 30.000 pachete țigarete, depozitate toate într-un microbuz. În luna mai, procurorii DIICOT- împreună cu Poliţia de Frontieră au efectuat 16 percheziţiidomiciliare în judeţul Maramureş, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabandă. Prejudiciul total se ridică la peste 700.000 euro, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reținute aproape 300.000 pachete de ţigări.”, a declarat Valentin Canura, SalesDevelopment Manager, Imperial Tobacco Romania.

„Doar în cursul lunii mai, echipele de supraveghere și control vamal de la nivel central, regional și local, au confiscat 3.131.400 bucăți țigarete și au aplicat 112 amenzi în valoare de 579.000 lei. Acțiunile de combatere a traficului ilegal cu produse accizabile vor continua să reprezinte o prioritate a Vămii Române. Recent, a fost consolidat parteneriatul dintre Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina (EUBAM) și Autoritatea Vamală Română, iar administrațiile vamale din România și Polonia își vor îmbunătăți colaborarea în vederea combaterii fraudelor vamale”, a declarat Vicepreședintele ANAF, Bogdan Lari Mihei.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.