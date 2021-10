Piața sistemelor de ventilație cu recuperare de căldură a crescut în ultimul an cu 30%. Românii care se mută la casă au început să conștientizeze necesitatea instalării unor astfel de soluții, atât din nevoia de a crea un mediu mai confortabil, mai sănătos, dar și pentru că sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic.

„Estimăm că piața sistemelor de ventilație cu recuperare de căldură a crescut cu până la 30% de la începutul acestui an. În ceea ce privește sistemele Atrea, am înregistrat o creștere spectaculoasă pentru unitățile de ventilație care includ și răcire, de aproximativ 300%, însă trebuie să menționăm că suntem abia la început în piață cu aceste unități. În orice caz, pe nișa aparatelor de ventilație cu răcire ne așteptăm ca și în următorul an cererea să fie în continuare crescută și estimăm o dublare a numărului de proiecte pe segmentul caselor individuale. Din aceste creșteri rezultă faptul că mulți dintre românii care își construiesc case înțeleg avantajele unei astfel de soluții, mai ales atunci când vorbim de aerisire și răcire folosind același sistem centralizat.

Aceste sisteme funcționează în regim continuu și mențin temperatura optimă vara și iarna, fără a crea curenți deranjanți de aer și fără a avea un consum mare de energie, ca în cazul aparatelor de aer condițonat clasice”, a declarat Dorin Șalamac, director general Atrea România.

Referitor la aparatele de ventilație cu recuperare de căldură care nu includ și sistemele de răcire, reprezentantul Atrea apreciază că, până la finalul anului, va exista o creștere de 20-25% a cererilor, pe fondul creșterii generale a pieței.

Atrea oferă soluții complete de ventilație și climatizare, de ultimă generație, pentru toate tipurile de construcții care se remarcă prin eficiența foarte mare a recuperatorului de căldură. De asemenea, unitățile sunt versatile și oferă diverse posibilități de montaj pe plafon, vertical sau tip dulap. Sistemele Atrea sunt automatizate și permit integrarea în orice tip de proiect care include soluții centralizate de control și comandă.

Costurile de implementare încep de la 3500 euro, pentru o casă de 150mp

Costul unui sistem de vențilație cu recuperare de căldură, care să includă unitatea, sistemul de distribuție, punerea în funcțiune și montajul începe de la 3.500 euro, dacă se ia în cosiderare un proiect clasic de casă de 150 mp și poate ajunge până la 5000 euro. Pentru soluția completă de ventilație, care include răcire și reîncălzire de aer, costul începe de la 6000 euro și ajunge până la 10.000 de euro, în funcție de suprafață și complexitatea sistemului.

Compania Atrea este lider pe piața locală și europeană în producerea și instalarea de sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, pentru zona industrială, comercială, rezidențială și Horeca. Toate echipamentele sunt produse în fabricile companiei din Cehia, având la bază inovații și brevete proprii. Sistemele sunt concepute pentru a reduce pierderile de energie ale construcțiilor, prin aportul de aer curat în incinte, la o temperatură similară cu cea a aerului viciat evacuat. Atrea România a fost înființată în urmă cu 7 ani, în prezent fiind una dintre cele mai dinamice companii din piața echipamentelor de ventilație cu recuperare de căldură.