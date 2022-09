Piața volantă din parcarea Direcției Agricole Suceava funcționează în continuare cu succes. Acolo vin sâmbătă de sâmbătă producători locali din întreg județul. Șefa Direcției Agricole, Claudia Elena Gogu, a declarat, la Radio Top: „Piața volantă <Din drag pentru Bucovina> a împlinit recent un an de activitate. Dacă am ajuns la un an de funcționare, cred că a contat ceea ce am făcut. A prins, mai ales că nu am forțat nici producătorii, nici consumatorii, să vină. Este o piață în care vin persoane care deja s-au obișnuit cu noi. Avem un public fidel deja”. Întrebată câți producători au venit la început în piață și la câți s-a ajuns, directoarea a răspuns: „Solicitarea mea către colegi a fost ca niciodată în piață să nu fie sub zece producători. Numărul acestora fluctuează. Pe durata iernii, nu avem legumicultorii. În schimb, îi avem pe micii procesatori, cu dulcețuri, cu zacuști, cu siropuri. Iarna îi mai avem pe pomicultorii de la Fălticeni. Pe timpul verii, ne lipsesc pomicultorii, și cei cu siropuri și cu zacuști, care la momentul ăsta sunt pe Rarău. Însă, îndată se încheie sezonul turistic și respectivii vor veni către noi. Așadar, nu avem un număr constant de producători, dar, per total, am încercat pe cît posibil să mărim numărul lor”. Claudia Gogu a mai spus: „Facem un nou apel către primării, dacă au semnale că există în comunitățile lor persoane care vor să dezvolte afaceri în domeniul agroalimentar să le trimită către Direcția Agricolă, le consiliem, ne ajutăm reciproc. La Rădăuți este o inițiativă. Am colaborat cu domnul primar Bogdan Loghin și s-a deschis o piață volantă itinerantă. Și la Vadu Moldovei s-a deschis o piață volantă, care funcționează cu intermitență duminica. De asemenea, un producător din Cornu Luncii a deschis în comună piața <Satul românesc de altădată>”.