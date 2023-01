Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a tăiat elanul unei familii sucevene care dorea să-i cunune pe doi tineri de religie ortodoxă. ”Sunt de religie catolică și soțul de religie ortodoxă. Vă rog să-mi spuneți dacă pot să fiu nașă de cununie la tineri de religie ortodoxă”, a întrebat femeia.

”Din păcate, nu puteți fi nași de cununie, dar puteți rămâne în continuare foarte buni prieteni”, a venit răspunsul negativ al înaltului prelat.