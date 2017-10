Conducerea Casei de Cultură din Suceava a informat că piesa „Neveste de fotbaliști” programată pentru luni, 9 octombrie, începînd cu ora 19.00, a fost amânata pentru data de 30 octombrie, de la aceeași oră. Biletele deja vîndute rămîn vîndute. Din distribuția comediei „Neveste de fotbaliști” fac parte actorii Magda Catone, Răzvan Oprea, Angel Popescu, Tomi Cristin și Doina Teodoru.

