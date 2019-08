DJ-ul si compozitorul roman Pete Ellement a revenit cu o super productie „Lightning” alaturi de Armin Gray. Armin Gray pe numele sau real Armin Malikic, un tânăr de 27 de ani din Tuzla, Bosnia si Herzegovina, este castigatorul concursului RTL STARS – HIT DE VARĂ | Croatia 2019.

Pete a lansat de curand „We are landing” alaturi de Sean Norvis si cu siguranta ati auzit si de „The Violin Effect” lansata anul trecut tot la label-ul Norvis Music.

Sebastiann si-a inceput cariera de dj sub indrumarea lui Adriano Nunez in anul 2012, ulterior colaborand in acest sens cu el. Mai tarziu acestia au pus bazele unui proiect solid pe parte de productie si promit sa nu se opreasca la Lightning.

Piesa este lansata de label-ul Norvis Music si incepand de astazi este disponibila in toate magazinele digitale

Video: https://youtu.be/vx6Lv6rcmU0