Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a anunţat într-o conferinţă de presă principalele evenimente pe care le va găzdui instituţia muzeală pe care o conduce. Astfel între 16 martie și 9 septembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi deschisă expoziția „Comorile Peleșului”. Vernisajul va avea loc vineri, 16 martie, începînd cu ora 13.00. Cu aceeași ocazie, va fi lansată cartea „Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu”, scrisă de Narcis Dorin Ion. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că la lansare vor fi prezenți atît autorul, cît și academicianul Răzvan Theodorescu. El a mai spus că expoziția „Comorile Peleșului” cuprinde 121 de piese de patrimoniu din colecţiile Muzeului Naţional Peleş. Emil Ursu a subliniat că piesele au fost lucrate în diferite ateliere europene și au aparţinut Familiei Regale a României, fiind achiziţionate sau primite cadou cu diverse ocazii. Piesele au fost realizate în ateliere cunoscute din Germania, Ungaria, Austria, Italia, Anglia, Rusia dar şi în ateliere din zona Iranului.

« Oul de Paşte de la cultură la artă »

A doua expoziţie are temă oul de Paşte şi va fi vernisată pe 19 martie tot la ora 13. Ea se intitulează « Oul de Paşte de la cultură la artă » şi se realizează în colaborare cu Muzeul din Liechstenstein. Potrivit lui Emil Ursu, expoziţia numără 262 de piese, ouă provenite dintr-o colecţie de peste 2.000 de exemplare. Sunt ouă provenite de pe cinci continente, America de Sud, Europa, Africa, Asia şi Australia. Expoziţia are o secţiune « Oul Ţarului » care numără opt ouă Faberge originale şi două copii şi « Oul anului » care cuprinde ouă realizate în fiecare an de Paşte în Liechstenstein. Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul de Istorie până pe 30 iunie. A treia expoziţie vine din Italia şi se numeşte « Maşinile lui Leonardo da Vinci ». Este organizată la iniţiativa ambasadei Poloniei la Bucureşti. Va fi vernisată pe 23 martie şi se va încheia pe 21 mai.