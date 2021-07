Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, le-ar recomanda turiștilor sosiți în județul Suceava să viziteze Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean. Totodată, el a afirmat, la Radio Top, că în județ mai sînt și alte muzee „cu greutate”, cum ar fi cele de la Putna, Dragomirna și Moldovița. Directorul a spus: „Muzeul Mănăstirii Putna e obligatoriu de vizitat. Acolo se află cea mai importantă colecție de broderie bizantină. Au o colecție impresionantă. Apoi, vorbim de diverse obiecte celebre, între care Tetraevanghelul de la Humor în care apare și Ștefan cel Mare. La Dragomirna vorbim de carte în miniatură. Mai găsești și în alte părți așa ceva, dar acolo a fost și școală și sînt cele mai multe și cred că și cele mai spectaculoase. Tot la Dragomirna mai sînt textile bizantine și alte obiecte, de la acoperăminte de masă pînă la epitafuri. Și Muzeul Mănăstirii Moldovița este interesant. Are Tronul din lemn al lui Petru Rareș. E o piesă rară. Sigur, mai sînt și cărți și alte obiecte. Fiecare muzeu are particularitatea lui”. Pe de altă parte, Emil Ursu apreciază că Muzeul de Artă „Ion Irimescu” este unul foarte aglomerat. El a declarat: „Există acea cutumă că maestrul aranja piesele. Se poate ușor vedea din fotografii mai vechi faptul că acest lucru nu mai stă în picioare. Piesele, înainte de restaurare, erau dispuse altfel. Eu aș scoate o parte din piese și aș schimba exponatele la șase luni, la un an, în așa fel încît să creez motivație pentru a reveni la muzeu și în acelați timp să ofer aer, să ofer o posibilitate reală de a admira operele. Ele se canibalizează unele pe altele. Oricum, Muzeul „Ion Irimescu” este cel mai important muzeu din România ca număr de piese”. Directorul Muzeului din Suceava a completat: „Un lucru mai puțin exploatat la Fălticeni este colecția de grafică a maestrului. Sînt specialiști români și străini care spun că în cazul maestrului colecția de grafică este mult mai importantă decît cea de sculptură. Sînt mult mai valoroase piesele”. Emil Usu a conchis: „Nu sînt specialist în artă, însă e fără îndoială clar faptul că și colecția de grafică a maestrului Irimescu trebuie expusă cumva”.