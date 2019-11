„Aurul si argintul arata slabiciuni” in portofoliile investitorilor, asa incep unele dintre cele mai amenintatoare titluri din ziarele economice din SUA. In urma discursului sustinut de Trump in Clubul Economic din New York, bursa de argint are cu adevarat cateva mici modificari. La momentul actual, argintul (XAGUSD) se tranzactioneaza la cota de 16,92, inregistrand o mica scadere, dupa ce acum cateva zile retracement level-ul era de 16.98.

Intr-un discurs care a fost anticipat pe pietele valutare si de marfuri, Trump nu a oferit niciun detaliu nou asupra starii relatiilor comerciale SUA-China, in ceea ce priveste acordul de faza 1 anticipat.

Mai degraba, Trump s-a aratat din nou incantat de Rezerva Federala si a declarat faptul ca reducerea ratei de prudenta de catre FED a lasat Statele Unite la niveluri mai mari ale ratei dobanzii decat alte economii dezvoltate.

Totusi, lipsa de detalii privind comertul SUA-China a fost initial interpretata ca un semnal negativ activat in randul investitorilor, argintul inchizand ziua cu 8 centi mai putin la 16,82. Cu toate acestea, XAGUSD incepe acum sa-si recupereze pozitia intraday, insa investitorii pot fi nevoiti sa se uite si la alte elemente fundamentale pentru a face miscari mai importante in portofoliu.

Perspective tehnice pentru argint (XAGUSD)

XAGUSD inregistreaza un avans temator, dupa ce pretul din urma zilei in care Trump a vorbit in fata autoritatilor a confirmat defalcarea marfii sub suportul imediat de 16,98 (nivelul de retracement Fibonacci 50%). Prin urmare, argintul incearca o devansare a acestui nivel de pret, care actioneaza acum ca un nivel de rezistenta.

O retragere reusita peste 16.98 ar deschide usa pentru noi oportunitati in atingerea maximelor de la 17.61 (maximele 6/7 noiembrie). Insa analistii spun ca suntem departe de asa ceva, iar sicanarile intre China si SUA nu pot crea pentru moment decat mai multa incertitudine pe lumea burselor, indiferent daca vorbim de marfuri sau de alte active.

Pana atunci blocarea miscarii de retragere la nivelul preturilor de 16,98 ar putea deschide usa unor amenintari, un dezavantaj mai mare care ar putea duce argintul pana la cel mai scazut nivel de pret din 18 iulie / 6 august, la 16,35, ajungand astfel la nivelul de retracement Fibonacci de 61,8%.

Miscarile generale ale preturilor pe argint vor fi dominate pana atunci de evenimente care promoveaza schimbarea sentimentului de risc pentru investitori. Insa in vremurile tulburi pe care Trump le agita si mai mult, nimic nu poate fi sigur, confirma analistii.