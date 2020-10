Un tânăr de 24 ani, din com. Arbore, conducea autoturismul pe DJ 178 com. Arbore, având direcția de deplasare centrul comunei spre orașul Cajvana.

S-a angajat în depășirea unui autovehicul care circula în fața sa, iar în timpul acestei manevre, a acroșat-o cu oglinda retrovizoare stânga pe o femeie de 66 ani din com. Arbore, care se deplasa pe marginea din stânga a carosabilului.

În urma impactului, pietonul a suferit leziuni ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

În cauză se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.