Un tânăr de 21 de ani, din comuna Adâncata, în timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei, pe raza orașului Vicovu de Sus, din direcția comuna Straja către or. Vicovu de Sus, a acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta pe un pieton de 33 de ani, localnic.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a pietonului.

Conducătorul auto au fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul testării fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge.

Pietonul a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, refuzând și recoltarea probei biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală cu privire la infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

