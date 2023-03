La data de 28 februarie ora 19.30, un bărbat de 45 ani, din Suceava, în timp ce conducea autoutilitara pe bulevardul 1 Mai, dinspre bulevardul 1 Decembrie 1918 înspre strada Scurtă, a surprins și accidentat un pieton de 37 ani, din Hănțești, ce traversa strada prin loc nepermis. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a lui pietonului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool în aerul expirat , după i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei la Spitalul Judeţean Suceava. Pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,76 mg/l alcool în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

