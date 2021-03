Un bărbat de 24 de ani din satul Păiseni, com. Cornu Luncii, conducea autoturismul pe banda întâi a bld. George Enescu din mun. Suceava, având direcţia de deplasare dinspre str. Calea Obcinilor spre str. Universităţii.

Ajungând la o trecere pentru pietoni, l-a surprins şi accidentat pe un tânăr de 19 ani din mun. Suceava, care se angajase regulamentar în traversarea străzii pe trecerea de pietoni de pe trotuarul din partea stângă spre cel de pe partea dreaptă având în vedere sensul de mers al autovehiculului. Din impact, pietonul a fost proiectat într-un autoturism care era parcat pe trotuarul de pe partea dreaptă a bld. George Enescu.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Suceava.

Conducătorul auto implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00. Ulterior acestuia i s-a recoltat o mostră biologică de sânge necesară pentru stabilirea alcoolemiei. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest şi șoferul rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “vătămare corporală din culpă”.