Sâmbătă seară un bărbat de 32 ani, din Suceava, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 290, în localitatea Hancea, într-o curbă ușoară la dreapta a pierdut controlul asupra direcției de mers a pătruns pe acostamentul neconsolidat al drumului, unde a surprins și accidentat ușor pe un minor de 14 ani, din com. Verești, în calitate de pieton, după care a intrat în coliziune cu un gard.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a minorului, fără a fi necesară internarea medicală.

Conducătorul auto au fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,58 mg/l. alcool pur în aerul expirat, ulterior la spital i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.