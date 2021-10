Pînă pe 31 octombrie, în mansarda Muzeului Arta Lemnului din Cîmpulung Moldovenesc poate fi vizionată expoziția „Plastic. O poveste fără sfîrșit”, organizată după ce conducerea instituției a vrut să afle cît plastic „consumă” o familie într-o lună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, managerul instituției muzeale, Bogdan Stamatin, a explicat: „Am dedicat o expoziție dușmanului lemnului, plasticul, dacă ar fi să-l punem așa într-un fel de analogie. Plasticul care ne-a invadat viețile. Acest material ubicuu, care e prezent peste tot, din încălțăminte pînă în pălărie, așadar de sus pînă jos. Am vorbit cu o familie din Cîmpulung și dumnealor au strîns tot plasticul pe care l-au generat de-a lungul lunii iulie, iar noi l-am expus în mijlocul unei săli, astfel încît impactul vizual să determine în fiecare dintre noi o conștientizare a „consumului” de plastic de unică folosință, care ne cam bîntuie. Povestea am întregit-o cu o comparație între obiecte vechi din lemn din propriul nostru patrimoniu și obiecte actuale din plastic, invitînd lumea la reflecție”. Managerul Muzeului Arta Lemnului a mai spus că o altă expoziție deschisă în această perioadă are tema „Case de lemn din Bucovina” și cuprinde șapte miniaturi asamblate de sculptorul german Johann Timko. Bogdan Stamatin a precizat: „Sînt miniaturi destul de mari, de 1,5X1,5 metri, care au fost aduse de Consiliul Județean Suceava prin amabilitatea regiunii Schwaben. Piesele ilustrează vechi clădiri din Bucovina, unele dintre ele dispărute, cum ar fi, de exemplu, Castelul Regal de Vînătoare de la Poiana Ițcani din Valea Putnei. Avem o replică extraordinară a castelului în muzeu. O altă miniatură este „Băile de sulf de la Iacobeni”, iarăși o clădire fenomenală pe care noi o mai avem în cîteva fotografii. Clădirea a dispărut într-un incendiu din timpul celui de al Doilea Război Mondial”. Managerul muzeului cîmpulungean a precizat că expoziția de miniaturi „Case de lemn din Bucovina” este pentru întreaga familie.