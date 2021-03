Pink și Rag’n’ Bone Man și-au unit forțele pentru o nouă piesă – ‘Anywhere Away From Here’, informează contactmusic.com. Melodia va din inclusă pe noul album al cântărețului, ‘Life By Misadventure’, care va fi lansat pe 7 mai.

Autorea hit-ului ‘Who Knew’ și starul britanic au plănuit această colaborare în 2020, când s-au întâlnit la BRIT Awards.

Despre cum au ajuns să facă acest duet, Pink a povestit, într-un interviu pentru The Sun: „L-am întâlnit prima dată pe Rag’n’Bone Man în Europa, în 2017, la scurt timp după ce i-am auzit piesa ‘Human’. De atunci, am știut că trebuie să colaborez cu el într-o zi. ‘Anywhere Away From Here’ este un cântec perfect pentru noi doi. Mă simt onorată de această colaborare.”

Autorul hit-ului ‘Giant’ a adăugat: „Acest cântec este reflectă sentimentul de vrea să dispari când ești într-o situație inconfortabilă – este despre vulnerabilitățile cu care avem de-a face cu toții.”

Săptămâna trecută, Rag’n’Bone Man, pe numele real Rory Graham, a lansat cel de-al doilea single de pe viitorul său material discografic – ‘Fall In Love Again’.

Înregistrat în studiourile Phantom din Tennessee, ‘Fall In Love Again’ este unul dintre cele mai sensibile cântece lansate de star. Melodia vorbește despre „sabotarea propriei relații de dragoste din cauza fricii de angajament și asumare”.

Versurile piesei sună în felul următor: „Voi evita conversația/ Voi spune că am nevoie de spațiul meu, dar nu pentru că îmi doresc asta, Voi inventa niște scuze jalnice/ De fiecare dată când mă voi apropia mai tare de tine.”

Despre această melodie, Rag’n’Bone Man a spus, potrivit contactmusic.com: „’Fall In Love Again’ este un cântec Ben Jackson-Cook și l-am scris într-o după amiază în care am consumat alcool în Leipers’s Fork, Tennessee. El a compus melodia, iar eu versurile. Piesa este despre sabotaj: sabotarea propriei relații de dragoste din cauza fricii de angajament și asumare.”