Cu toate ca avioanele electrice nu au castigat popularitate in SUA, Pipistrel din Slovenia isi creste cifra de afaceri vanzandu-le in tarile din restul lumii. Recent, Pipistrel a crescut productia de aeronave electrice, de la patru la aproximativ sase avioane pe luna.

Mai mult, fabrica deschisa de companie in Italia isi va dubla curand spatiul de productie, si numarul de ingineri, tehnicieni, muncitori si electricieni autorizati, cea mai mare parte a capacitatii de productie a acestuia fiind destinata construirii aeronavelor electrice.

AVweb – prima sursa de stiri online a aviatei

Infintata in 1995, AVweb este prima sursa de stiri online a aviatiei. Doua decenii mai tarziu aceasta devine sursa principala de stiri pentru piloti, proprietari de aeronave si operatori pentru industria aerospatiala. AVweb publica zilnic stiri de ultinma ora si ofera trei buletine de stiri electronice in fiecare spatamana, in zilele de luni, miercuri si vineri, cel din urma fiind dedicat afacerilor in domeniul aviatiei.

Proiectul de extindere din Italia a inceput de anul trecut

Cand AVweb a vizitat noua uzina Gorizia din Italia in mai anul trecut, compania si-a anuntat planul de extindere. Potrivit lui Michael Coates, diriginte de marketing pentru SUA, Australia si Noua Zeelanda, avioanele acestea sunt cumparate de obicei de scolile de zbor sau de persoane publice, precum Elon Musk (antreprenor tehnologic, inginer, designer si proiectant industrial si filantrop), care isi doresc sa salveze planeta si vor sa aiba un avion electric. “Exista cateva persoane care doresc sa zboare astfel incat sa simta ca nu dauneaza mediului”, a spus Coates.

Aeronavele electrice – o solutie pentru diminuarea zgomotului

In continuare, Coates declara ca interesul pentru aeronavele electrice este dictat si de preocuparile legate de reducerea zgomotului. “Avioanele electrice sunt mult mai silentioase. In anumite tari, cum ar fi Elvetia, exista reglementari extrem de stricte in ceea ce priveste zgomotul si acest lucru dicteaza trecerea catre aeronavele electrice”, spune el.

Pipistrel vinde Alpha Electro

In prezent, Pipistrel vinde Alpha Electro care nu este altceva decat o versiune electrificata a lui Rotax Alpha. Pipistrel a recunoscut de mult timp ca avioanele electrice sunt mai putin populare din cauza autonomiei mici si a incurajat cumparatorii sa cumpere versiunile atat pe benzina cat si electrice. Alpha Electro, modelul electric, este potrivit pentru zborurile mici de tip practica, in timp ce modelul pe benzina, Rotax Alpha, se poate utiliza pentru antrenamentele de fond.

Urmatoarea versiune Electro va fi certificata

Pe langa faptul ca urmatoarea versiune electrica de avion va fi certificata conform normelor in vigoare, ea va include si baterii racite cu apa. Coates spune ca acest lucru, datorita stabilitatii termice crescute, va aduce doua imbunatatiri: timp de incarcare mai scurt si durata de viata mai lunga pentru baterie.

“Problema timpului de incarcare a bateriei tine de controlul temperaturii. Cu un sistem de racire cu aer poti reduce temperaturile cu aproximativ 10 grade Celsius, in timp ce racirea cu apa o poate scadea cu pana la 20 de grade Celsius”, spune Coates.

Cu toate ca Pipistrel nu a confirmat inca acest lucru prin realizarile in teren, racirea cu apa ar putea reduce timpii cu mult sub un minut de incarcare pentru un minut de zbor, care este in prezent regula principala. Sistemul de racire are un radiator de racire cu ulei de tip Rotax si o pompa electrica care asigura circularea lichidului de racire standard.