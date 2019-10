Pîrtia de schi din Masivul Rarău ar putea fi redeschisă la începutul lunii noiembrie. Primarul municipiului Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură a declarat, la Radio Top, că acest lucru ar fi posibil datorită climei și amplasamentului pîrtiei care dispune de nouă tunuri de zăpadă. Acestea pot fi utilizate cînd sînt temperaturi mai scăzute de minus 4 grade Celsius. Primarul a mai spus că speră ca la Cîmpulung să ajungă mult mai mulți turiști ca în sezonul trecut. Mihăiță Negură a menționat că după inaugurarea pîrtiei, la începutul anului, au fost eliberate 35.000 de tichete pentru schiori. Pîrtia de pe Rarău are o lungime de 2.850 de metri și un grad de dificultate mediu.

