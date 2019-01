Pîrtia de schi din masivul Rarău funcționează după un program prelungit. Miercurea, programul este de la ora 12.00 la 19.00, iar în celelalte zile de la 09.00 la 19.00. Administratorii pîrtiei spun că programul poate fi prelungit pînă la ora 20.00, funcție de solicitări și de numărul schiorilor aflați pe pîrtie. Primul tronson al pîrtiei de pe Rarău a fost inaugurat pe 5 ianuarie, în prezența ministrului Turismului Bogdan Trif, și a costat 15 milioane de euro. Pînă acum, pîrtia era deschisă zilnic între orele 09.00 și 16.00. Pîrtia are o lungime de 2.850 de metri și un grad de dificultate mediu. Pîrtia dispune de instalație de telegondolă cu 33 de cabine, 9 tunuri de zăpadă, mașină de bătut zăpada, 176 de stîlpi de iluminat și lac de acumulare necesar producerii zăpezii artificiale.

, 8.3 out of 10 based on 4 ratings