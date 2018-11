„PISICI” este o producție a TMMVS, un spectacol concert conceput de Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș.

Un fel de alternativă parodică la Cats. O joacă muzicală în care câteva pisici își deapănă poveștile. La început a fost un ‘miau’, după care Pisica Dumnezeu a creat o lume dominată de pisici. În absența omului, pisicile îi iau locul, la pachet cu problemele aferente.

O bătrână obsedată de murături, un patron de fabrică de mobilă cu aspirații de politician, un rachet naiv, un câine reîncarnat în pisică, un cuplu cu probleme în căsnicie, și alte personaje pisicești își cântă pe rând neajunsurile sau bucuriile, în timp ce poveștile lor se întrepătrund, conectându-le într-o țesătură unică.

Bobo Burlăcianu, cunoscut și apreciat interpret și compozitor român, este cel care semnează regia spectacolului concert Pisici. Învață să cânte la chitară în timpul liceului și face parte din trupa de umor Patrula 0, unde îl cunoaște pe Bobi Dumitraș, viitorul coleg din trupa Fără Zahăr. Între 1999 și 2004 activează în trupa de teatru Ludic, la Casa de Cultură a Studenților din Iași.

În 2001 înfiinţează trupa Fără Zahăr și debutează în cenaclul folk Moldavia. Primul album apare în 2003 și poartă titlul Episodu’ unu: Amenințarea faitonului. Urmează albumele Episodu’ 2 de la Dorohoi și Neamul lui Peneș Curcanul. Între 2004 și 2012 semnează, alături de Bobi, rubrica „Voi n-ați întrebat, Fără Zahăr vă răspunde” în Suplimentul de cultură.

În 2004 o cunoaște pe Ada Milea, cu care va colabora în spectacolele-concert Quijote, adaptare după Miguel de Cervantes, Nasul, după N.V. Gogol, și Deliruri, după poeme de Ion Mureșan, reeditat ulterior cu titlul Alcool.

În 2005, Fără Zahăr a câştigat Discul de Aur pentru vânzările primului disc.

În 2007 debutează în calitate de compozitor al muzicii din spectacolul With a Little Help from My Friends de Maria Manolescu, în regia lui Radu Apostol, de la Teatrul Național Iași. Lucrează cu teatre din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara. În 2012 înființează formația de rock alternativ The Bread Pits.

Bobi Dumitraș, membru fondator al trupei Fără Zahăr, s-a născut în oraşul Dorohoi, judeţul Botoşani. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Administrative, dar nu a mai apucat să profeseze în domeniu, ci s-a orientat pentru o altă sferă.

„Pofta de a face stand-up mi-a venit în timp, când mi-am dat seama că nu toate glumele rimează şi aş putea să le prezint şi sub această formă, fără instrument muzical”, a povestit Bobi.

Fără Zahăr se naște la 3 ianuarie 2001, la inițiativa lui Bobo. Bobi este cel care-i dă numele.

„PISICI” un spectacol concert pus la cale de Fără Zahăr.

Pisicile: Horia Butnaru, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru,Cosmin Panaite, Clara Popadiuc

Versuri: Bobi Dumitraș, Bobo Burlăcianu

Scenografie: Bobo Burlăcianu

Ilustrații: Ana Țăranu

Regie muzicală: Bobo Burlăcianu

Durata spectacol: 70 min.

Prețul unui bilet este 20 de lei/ 10 lei (elevi, studenți și pensionari).

Relații și rezervări, la telefon: 0759048677 sau la adresa de email: bilete@teatrulmateivisniec.ro.

Eliberări bilete: Luni-Vineri între 13:00-16:00