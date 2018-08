Pista de zgură a stadionului Areni din municipiul Suceava va fi înlocuită cu una din cauciuc. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a declarat că acest lucru este solicitat de sucevenii care fac mișcare pe pista de zgură și sunt nemulțumiți de cum arată aceasta. ”Acum 10 ani am deschis pista pentru toți sucevenii care vor să facă mișcare. De atunci și până acum mii de oameni au folosit această pistă. Mulți sunt nemulțumiți de această pistă a stadionului. După ce Primăria va prelua CSM voi propune ca pista să fie reabilitată cu suprafață cauciucată”, a spus Harșovschi. El a arătat că ar fi vorba de 3.000 de metri pătrați de suprafață cauciucată investiție estimată la circa 400.000 de lei. ”Sunt multe de făcut la stadion dar din punct de vedere al gazonului este foarte bun. Am rectificat bugetul luna trecută și am prins o sumă de bani pentru achiziționarea unui tractoraș de tuns iarba”, a mai spus viceprimarul.

