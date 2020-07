Miercuri, 29 iulie 2020, odată cu sărbătorirea Zilei Imnului Naţional al României, ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, și secretarul de stat, chestor-șef de poliție Bogdan Despescu, au participat la evenimentul de prezentare a noilor achiziții de echipament, armament și muniție, care vor intra în dotarea polițiștilor, astfel încât să se asigure un nivel de siguranță crescut pentru cetățeni, dar și pentru angajații MAI.

Cu această ocazie, ministrul Ion Marcel Vela a declarat: „Această tehnică nouă pe care dumneavoastră ați primit-o astăzi, este un prim pas. Toți colegii de la ordine publică, de la rutieră, vor fi dotați cu armament de ultimă generație. Acest lucru este un mesaj și un semnal pentru infractori. Am spus, încă de la începutul mandatului meu, toleranță zero față de infracționalitate, de rețele de crimă organizată, rețele de trafic de persoane. Aceste dotări ne oferă posibilitatea să ne confruntăm cu răufăcătorii, care pun în pericol viața și bunurile cetățenilor.(…) Prețul de achiziție a unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA și este unul foarte bun, mult sub prețul pieței, pistoalele fiind cumpărate direct de la producători, iar linia de fabricație este în curs de instalare la Romarm, deci în România. Pentru mine, pentru Guvernul României, este o prioritate profesionalizarea Poliției Române și protecția tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, dar și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.”

În cadrul evenimentului de înmânare a noilor mijloace de intervenție și protecție ale polițiștilor, ministrul Ion Marcel Vela a oferit polițiștilor prezenți primele 100 de pistoale de calibru 9x19mm, marca Beretta.

Cele 25.000 de pistoale achiziționate de Inspectoratul General al Poliției Române urmează a fi distribuite până la finalul lunii august angajaților din teritoriu, după o reinstruire pe linia folosirii armamentului. În perioada imediat următoare, se va distribui primul lot de 5.000 de pistoale Beretta.

În decursul acestui an, au fost recepționate autospeciale noi, urmând ca, până la finalul anului, să se ajungă la peste 6.000 de autospeciale care vor fi distribuite structurilor din cadrul Poliției Române. De asemenea, și alte echipamente și mijloace tehnice pentru protecția polițiștilor, precum căști de protecție cu vizor, dispozitive de blocare a trecerii auto, veste antiglonț, maieuri de protecție, 6.000 de body-camera vor intra în dotarea polițiștilor.

Siguranța populației rămâne o prioritate a conducerii MAI, de aceea, această măsură de îmbunătățire a dotării polițiștilor, în special a celor din stradă, reprezintă o continuare a activităților de înnoire și completare a echipamentului și tehnicii necesare muncii operative.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu a declarat că 20 de autospeciale au ajuns la Suceava în aceste zile, urmând ca in săptămânile viitoare, conform planificarilor sa fie ridicate si alte autospeciale, numărul acestora stabilindu-se săptămânal. ”În ceea ce privește armamentul până la acest moment a fost înlocuit complet armamentul din dotare Serviciului de Acțiuni Speciale, urmând a fi alocat si armamentul pentru celelalte structuri conform planificarilor care vor fi comunicate către IPJ Suceava”, a completat Epureanu.