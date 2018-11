O placă aniversară dedicată împlinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara a fost dezvelită luni, 26 niembrie pe sediul Primăriei municipiului Suceava de către primarul Ion Lungu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, subprefectul Silvia Boliacu, deputatul PNL, Ioan Bălan și deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu. ”Aniversăm astăzi 28 noiembrie 2018, 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România”, scrie pe placa aniversară. De față au fost prezente câteva zeci de persoane, consilieri locali și județeni și șefi de instituții.

Lungu: ”Participăm la cea mai mare sărbătoare a Bucovinei așa cum spunea Ion Nistor împlinirea unui vis de aur”

”Dragi suceveni începem astăzi să sărbătorim marele eveniment al Centenarului. Am pus placa asta pentru ca generațiile viitoare să vadă că am sărbătorit și noi 100 de la Unirea Bucovinei cu România. Participăm la cea mai mare sărbătoare a Bucovinei așa cum spunea Ion Nistor împlinirea unui vis de aur. Pot să spun că Primăria Suceava a avut un rol important în realizarea Unirii Bucovinei cu România. Primarul de atunci Popoviciu Eusebiu a avut un rol important pentru că dumnealui era vicepreședinte al Consiliului Național al Românilor din Bucovina. El este cel care i-a primit pe ostașii armatei regale pe data de 6 noiembrie 1918 conduși de maiorul Anton Ionescu căruia i-a predat practic siguranța orașului. El este cel care a prezidat în calitate de vicepreședinte ședința din 25 noiembrie 1918 care a convocat Congresul Național al Bucovinei pentru data de 28 noiembrie 1918 dată la care s-a aprobat acea declarație de Unire. A fost un primar vrednic de două ori parlamentar. I s-a propus funcția de ministru dar a refuzat a preferat să rămână la Suceava să rezolve problemele dificile mai ales în primul mandat de primar”, a declarat Lungu.

Boliacu: ”Astăzi comemorăm pe cei care au realizat Unirea, pe militari, pe oameni politici, pe gânditori și pe cetățenii simpli care au reușit să creeze acest stat național și democratic”

”Mă simt onorată că sunt alături de dumneavoastră astăzi la acest eveniment. Astăzi comemorăm pe cei care au realizat Unirea, pe militari, pe oameni politici, pe gânditori și pe cetățenii simpli care au reușit să creeze acest stat național și democratic și pentru ca astăzi să trăim într-o formă formă foarte avansată a democrației facem parte din UE și ne bucurăm de valorile pe care le promovează Uniunea. Felicit organizatorii pentru acest eveniment, vă urez sănătate, prosperitate și multe realizări. La mulți România, La mulți ani Bucovina”, a declarat subprefectul Silvia Boliacu.

Flutur: ”Îndemnul este să trăim așa cum se cuvine suta de ani pentru că așa a vrut Dumnezeu să ne găsească pe noi aici”

”Vreau să felicit Pirmăria și pe domnul primar pentru această inițiativă și pentru multe altele. O să ne aducem aminte de această placă pusă pe Primărie pentru că Primăria este o instituție fundamentală în județul acesta este kilometrul zero Suceava și noi ne bucurăm că Suceava a fost una din capitalele Centenarului în acest an. Îndemnul este să trăim așa cum se cuvine suta de ani pentru că așa a vrut Dumnezeu să ne găsească pe noi aici. E o dată în viață când se întâmplă acest lucru Centenarul”, a spus președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Băișanu: ”Am făcut Legea Bucovinei tocmai pentru a aduce un nou val de patriotism, de simțire bucovineană și românească”

”Sunetm aici pentru a aduce recunoștință înaintașilor noștri care acum 100 de ani au adus Bucovina la Patria Mamă, la România. Din suflet vă spun că sunt mândru că sunt bucovinean. Am făcut Legea Bucovinei tocmai pentru a aduce un nou val de patriotism, de simțire bucovineană și românească și iată azi avem ocazia la ceas aniversar să le spunem tuturor bucovinenilor că suntem mândri de asta și să spunem La mulți ani Bucovina”, a spus deputatul Băișanu.