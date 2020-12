A doua parte a Festivalului SoNoRo XV „Pasărea Măiastră” continuă la București cu o serie de patru concerte dedicate marelui compozitor german Ludwig van Beethoven. Reunite sub titlul „Plăcerile lumești ale lui Beethoven”, concertele includ o singură lucrare, titlurile lor fiind inspirate de pasiunile culinare și bahice ale impetuosului Beethoven.

Felurile de mâncare preferate de Beethoven erau macaroanele cu parmezan, peștele cod cu cartofi și supele care conțineau douăsprezece ouă. Se spune despre el că uita să mănânce atunci când lucra și că avea la îndemână stracchino (un sortiment italian de brânză) și un salam produs în Verona. Bunicul și tatăl lui aveau o afacere cu vinuri, iar vinul Riesling era preferatul lui. Își prepara cafeaua din exact 60 de boabe, corespondentul unui espresso din zilele noastre.

Primul concert din serie, Plăcerile lumești ale lui Beethoven – Un Riesling, vă rog! / EIN RIESLING, BITTE!, a avut loc pe 30 noiembrie și a fost foarte bine primit de publicul care s-a declarat încântat de lucrarea Trio de coarde în sol major, op. 9, nr. 1.

Al doilea concert, Plăcerile lumești ale lui Beethoven – Parmezanul maestrului / IL PARMIGGIANO DEL MAESTRO, este programat miercuri, 2 decembrie, ora 19:30 și va avea loc într-o reședință istorică privată. Cel de-al treilea concert, Plăcerile lumești ale lui Beethoven – 60 de boabe de cafea / 60 BEANS OF COFFEE, se va transmite tot dintr-o reședință istorică privată, fiind programat în data de 7 decembrie, ora 19:30.

Ultimul concert din serie, Plăcerile lumești ale lui Beethoven – Pâinea cea de toate zilele / DAILY BREAD, va fi transmis în data de 8 decembrie, ora 19:30, de la Reședința Ambasadorului Republicii Federale Germania.

Echipa Festivalului SoNoRo a lansat pe rețelele de socializare campania #dinnerwithbeethoven, în care iubitorii de muzică clasică, admiratorii lui Beethoven și publicul Festivalului sunt invitați să posteze cu acest hashtag o fotografie cu una sau mai multe dintre plăcerile lor culinare. În acest mod, compozitorul Beethoven este dublat de omul Beethoven, iar muzica clasică se poate întâlni cu micile delicii culinare ale fiecăruia dintre noi.

Programul Festivalului mai cuprinde două concerte la Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium (HOW TO BE FREE pe 4 decembrie, ora 19:00 și DODO pe 9 decembrie, ora 19:30 – un concert accesibil doar clienților Raiffeisen și Mastercard), concertul Colivia / THE BIRDCAGE, cu un program aniversar surpriză, în data de 5 decembrie, ora 19:30, la Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică Minovici” și concertul Fără limite / BORDERLESS, în data de 6 decembrie, ora 20:00, într-o reședință istorică privată.

Concertele se vor putea urmări pe platforma https://festival.sonoro.ro/ și pe cele ale partenerilor: Raiffeisen Bank (https://art.raiffeisen.ro/) și Vodafone Business (https://www.vodafone.ro/impreunamaiputernici).

„Era absolut firesc ca în anul Beethoven, la celebrarea celor 250 de ani de la nașterea lui, să facem și noi, în cadrul Festivalului SoNoRo, un gest de considerație față de geniul compozitorului german, cel care cânta la vârsta de 16 ani în fața lui Mozart, iar acesta afirma despre el: «Să îl urmăriți; într-o bună zi va da lumii ceva despre care se va vorbi». În toate programele seriei «Plăcerile lumești ale lui Beethoven» am ales patru trio-uri de coarde care exprimă imensul talent al acestui compozitor, impulsul nestăvilit de a se exprima prin muzică și legătura pe care o putem face fiecare dintre noi cu bucuria de a trăi, de a avea pasiuni și plăceri și de a ne reinventa într-un peisaj mundan incert. Pot spune că, într-un fel, la această ediție aniversară și într-un an extrem de dificil, spiritul lui Beethoven (a cărui viață nu a fost deloc ușoară) ne-a călăuzit, alături de Constantin Brâncuși cu păsările lui măiestre, să continuăm și să facem posibilă această ediție a Festivalului.” – Răzvan Popovici, Directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Concertele transmise online sunt accesibile gratuit pe platformele proprii și pe cele ale partenerilor. Cei care doresc să onoreze munca artiștilor, o pot face printr-o donație direcționată către Asociația Sonoro: https://sonoro.ro/donatie/.