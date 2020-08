Tenorul spaniol Plácido Domingo, implicat într-un scandal de hărţuire sexuală, a declarat că nu a abuzat vreodată pe cineva, că nu îi mai este teamă de acuzaţiile aduse şi că va face tot posibilul să îşi reabiliteze numele, potrivit click.ro.

Într-un interviu publicat de ziarul italian La Repubblica, citat de News.ro, Domingo – în vârstă de 79 de ani – a spus că acuzaţiile care i-au fost aduse i-au făcut mai mult rău decât coronavirusul pe care l-a contractat în primăvara acestui an. „Nu am abuzat vreodată pe cineva”, a spus el. „M-am schimbat. Nu îmi mai este teamă. Când mi-am dat seama că am Covid, mi-am promis că, dacă scap cu viaţă, mă voi lupta să îmi reabilitez numele. Nu sunt Harvey Weinstein al operei”, a făcut el referire la fostul producător de film condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/lume/placido-domingo-cand-am-aflat-ca-am-covid-mi-am-promis-ca-daca-voi-scapa-cu-viata-voi