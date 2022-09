Pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava va fi amplasat în perioada 22-25 septembrie un Planetariu mobil. Space România va prezenta o lectie educativa despre spatiul stelar desfasurata in primul planetariu presostatic mobil din Romania.

Capacitatea planetariului este de 45 de persoane/spectacol si va fi deschis zilnic intre orele 09.30 – 20.00. Grupurile scolare vor avea acces prioritar, in baza rezervarilor facute in prealabil. Biletele se pot procura de pe platforma https://robilete.ro. Animatiile, grafica si proiectiile sunt realizate pe cupola, un ecran unic de 180 grade, si vor aduce in prim plan planetele, universul, lansarea navetelor spatiale de la NASA. Povestea uimitoare este creata special pentru ca publicul sa fie puternic impresionat de emotiile vizuale nemaintalnite, contentul educativ este recomandat tuturor varstelor, adulti si copii.

Proiectiile au o durata de 20 minute cu pauza de iesire/intrare, putand rula zilnic, ori de cate ori este nevoie, pana la ultimul spectator.