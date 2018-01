În 2017, lucrătorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava au efectuat 3.000 de acțiuni de control, iar pentru neregulile descoperite au aplicat 826 de amenzi și 377 de avertismente. Amenzile au însumat peste 1,7 milioane de lei. Informațiile au fost furnizate de șeful instituției sucevene, Vasile Latiș. El a declarat că în cursul anului trecut au fost abordate 48 de tematici nationale si 36 regionale pe categorii de produse.

Una dintre tematicile de control s-a referit la respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor la comercializarea jucariilor. « S-au efectuat 52 actiuni de control,fiind aplicate 16 amenzi in valoare de 25.200 lei si 8 avertismente,retragandu-se temporar de la comercializare produse in valoare de 4009 lei. Ca deficiente s-au constatat,etichete cu avertismentele pe clasa de varsta netradusa in limba romana,neindicarea importatorului sau distribuitorului, şi lipsa preturilor », a arătat Latiş.

O altă tematică de control a vizat comercializarea produselor alimentare sau nealimentare specifice sarbatorilor de iarna. S-au efectuat 58 verificăr în urma cărora s-au aplicat 14 amenzi in valoare de 33.000 lei si 6 avertismente. Printre deficienţele contatate Vasile Latiş a enumerat lipsa etichetelor in limba romana la produsele din import, lipsa preturilor şi existenţa etichetelor neconforme. Bilanţul celor de la Protecţia Consumatorilor mai arată că anul trecut, pe adresa Comisariatului au sosit 1.375 de reclamații cele mai multe împotriva firmelor de telefonie mobilă.