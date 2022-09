O plasă luminoasă formată din 1.350 de beculețe a fost amplasată în centrul municipiului Suceava. Viceprimarul Lucian Harșovschi a arătat că această investiție a fost făcută la solicitarea sucevenilor care și-au dorit un loc instagramabil.

”Pentru ca plimbările de seară să fie puțin mai speciale, dar și pentru cei care vor ca fotografiile de pe rețelele sociale, amintirile, să fie într-un cadru mai frumos. Suceava este și frumoasă, nu e doar despre lucrări, străzi sau alte probleme cotidiene”, a spus Harșovschi.

El a precizat că luminile vor fi aprinse zilnic (corpuri LED), până la ora 00:00 (pentru economie) și nu, nu sunt luminițele pentru sărbători, acestea vor fi tot timpul acolo.

”Structura cu leduri pentru iluminat ornamental, nou montată, are 1350 becuri cu lumină caldă de 5W. Costul pentru o ora de funtionare va fi de 6,7 lei (5wX1350= 6.7kwX1leu). Media de funcționare va fi de 4 ore pe zi X 365 zile x 6.7kw x 1 leu = 9.782 lei/an. Economii facem și din 2019, atunci când am înlocuit întregul sistem de iluminat clasic, cu corpuri tip LED, energie verde (4311 corpuri de iluminat tip LED și 7402 lămpi tip LED în 21 de unități școlare), din fonduri elvețiene, finanțarea nerambursabilă reprezentând 85% din 16.628.606,93 lei fără TVA”, a explicat viceprimarul.