Președintele României, Klaus Iohannis, prezent miercuri la inaugurarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava a ținut să marcheze acest eveniment prin plantarea unui copac în parcul unității spitalicești mai exact a unui platan. El a fost ajutat în această misiune de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, de primarul Ion Lungu, de managerul Spitalului Județean, Vasile Rîmbu, de viceprimarul Lucian Harșovschi. Toți au pus mâna pe hârleț și apoi pe stropitoare și au dus la bun această misiune nobilă.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating