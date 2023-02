După aproape 7 ani de experiență în dezvoltarea software-ului de automatizări e-commerce, platforma FamShop anunță că își extinde portofoliul de servicii și intră pe piața de consultanță pentru automatizarea e-commerce. Această decizie vine ca urmare a cererii crescute pentru servicii de consultanță în acest domeniu din partea clienților săi. Consultanța va fi livrată independent de software-ul FamShop, viitorii clienți nefiind condiționați să opteze pentru soft.

Consultanță e-commerce în automatizări și integrări

FamShop va oferi o gamă largă de servicii de consultanță e-commerce, adaptate nevoilor și cerințelor clienților săi, specializate în automatizarea procedurilor din spatele canalelor de vânzare online (magazine online și marketplace-uri). Aceste servicii includ evaluarea proceselor actuale și identificarea oportunităților de automatizare, planificarea și implementarea de soluții personalizate de automatizare, precum și integrarea cu alte sisteme software. „O condiție pentru cei care doresc consultanță este să știe clar cu ce parteneri lucrează, cel puțin pentru softul de contabilitate/gestiune ERP și curieri, astfel încât să avem un punct de pornire clar. Orice companie poate apela la noi pentru consultanță și nu condiționăm pe nimeni să folosească platforma de automatizări e-commerce FamShop.”, menționează Florin Măcău, fondatorul FamShop.

Aproape 7 ani de experiență în automatizarea comerțului online

FamShop a fost fondată în anul 2016 și are o experiență de aproape 7 ani în furnizarea de soluții software de automatizare ecommerce. De-a lungul acestor ani, FamShop a devenit un partener de încredere pentru o gamă largă de companii, ajutându-le să-și optimizeze și să-și eficientizeze procesele din spate. Platforma are o experiență vastă în domeniu și este dedicată soluțiilor personalizate, adaptate cerințelor fiecărui client în parte și este recunoscută drept o platformă de încredere pentru automatizare e-commerce.