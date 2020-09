Pandemia a revigorat pasiunea mai multor oameni pentru hobby-uri si colectii, iar Rally, platforma de investitii alternative din New York, ofera acestora posibilitatea de a investi in actiuni. Printre cele mai valoroase investitii sunt cele in colectiile de vinuri de lux. Cu toate ca acestea erau accesibile doar unei clase elitiste, in prezent, Rally a deschis usa tuturor investitorilor care detin un iPhone si cel putin 5$.

Rally deschide usa catre colectii de vinuri vechi

Rally ofera accesul tuturor la actiuni in vinuri de colectie, precum Domaine De La Romanee-Conti 2014, Chateau Latour din 2005 (produs la Bordeaux), Chateau Petrus din 2016 sau Screaming Eagle din California in valoare de 148.000 de dolari.

Rally – un spatiu destinat colectionarilor si o bursa de valori

Fondata in 2017, platforma Rally cumpara piese de colectie, cum ar fi masinile rare, articole sportive care evoca momente importante, articole moderne de imbracaminte, benzi desenate si carti de colectie si imparte aceste active in actiuni pe care le ofera investitorilor pentru numai 5$.

Obiectele sunt expuse in showroom-ul Rally SoHo din New York City sau tinute in siguranta intr-unul din spatiile de depozitare din Delaware sau New Jersey.

Valoarea actiunilor este supusa fluctuatiilor pietei, investitorii putand sa vanda sau sa cumpere dupa o perioada de blocare de 90 de zile.

Platforma Rally faciliteaza tranzactiile peer-to-peer pe o piata secundara unde preturile pot fluctua in timp.

Numarul celor interesati de vinurile vechi este in continua crestere

Rob Petrozzo, cofondator al platformei Rally, a declarat intr-un interviu pentru MarketWatch ca varsta media a utilizatorilor este de 28 de ani si ca se astepta ca cei interesati de vinurile de colectie sa fie persoane cu varste intre intre 18 si 60 de ani. El se baza pe faptul ca valoarea vinurilor a inceput sa fie inteleasa si de cei mai tineri, acestia devenind interesati sa faca primele lor investitii in piese de colectie.

Licitatiile sugereaza ca americanii consuma mai mult vin in timpul pandemiei

Statisticile dovedesc ca in perioada 7 martie – 30 mai, consumatorii au cumparat cu 26.7% mai mult vin decat cu un an in urma. In plus, arhivele MarketWatch arata ca din cauza faptului ca oamenii petrec mai mult timp in casa, asa-numitele investitii fractionate au capatat popularitate in timpul pandemiei.

Acest lucru este explicat de faptul ca pandemia si blocarea oamenilor in casa a revigorat pasiunea unora dintre acestia pentru hobby-uri si colectii. In consecinta, domeniul colectiilor a cunoscut o crestere record, atat pe platforma Rally, cat si in exteriorul acesteia.

Debutul fabulos pe Rally in domeniul colectiilor

In luna mai, Rally a debutat cu o carte de baschet certificata pentru sezonul 1986 – 1987 al lui Michael Jordan cu un IPO (Oferta Publica Initiala) de 40.000 de dolari. Aceasta s-a vandut in mai putin de 30 de secunde pentru suma de 72.000 de dolari.

Expertii avertizeaza ca investitiile in colectii sunt riscante

Expertii si criticii avertizeaza ca obiectele de colectie sau obiectele rare sunt investitii riscante. Daca valoarea unora poate creste foarte mult in timp, exista si cazurile in care aceasta se poate deprecia rapid. Fenomenul este generat de faptul ca investitorii isi pierd dorinta de a detine activul de lux din care au cumparat o fractiune si vor vinde, ceea ce va genera scaderea valorii acestuia.

Activele de pe Rally nu pot inlocui posesia sau degustarea vinurilor de colectie

Petrozzo a mentionat ca investitia intr-un activ pe Rally nu are ca scop inlocuirea detinerii sau degustarii vinurilor vechi, ci doar deschide usa pentru investitii tuturor celor interesati. Nu exista multi oameni care sa isi permita sa cumpere sau sa bea un vin care costa 54.000 de dolari. Actiunile de pe platforma Rally, insa, ofera tuturor posibilitatea de a achizitiona o parte din aceasta sticla si a trai emotia detinerii unui activ a carui valoare creste in timp. In acest mod este permis oricui sa faca investitii financiare pe care nu si le-ar fi permis in alt mod.

Din 2016 Rally a finalizat 120 de oferte initiale si a strans 200.000 de utilizatori, oferta de vinuri incadrandu-se in a zecea clasa de active a platformei.