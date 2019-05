Ai cumparat niste haine noi minunate, ai ales valizele perfecte si ti-ai impachetat intreg dulapul, cu tot cu pantofii preferati. Dar acum vine partea cea mai trista: cum sa iti impachetezi cosmeticele si articolele de toaleta pentru un zbor, fara a risca sa ramai fara ele la aeroport?

Sfaturile noastre va vor ajuta sa va organizati cosmeticele in bagaj si sa eiminati sansele ca acestea sa fie confiscate de catre specialistii in securitate de la aeroport.

Calatoreste LIGHT – alege sa impachetezi strictul necesar!

Multi calatori din zilele noastre aleg sa zboare numai cu bagajele de mana, ceea ce inseamna ca trebuie sa luati numai produsele cosmetice si articolele de toaleta de care aveti nevoie in bagaj. Decizia aceasta este esentiala daca doriti sa diminuati riscurile de a va fi confiscate produsele. Asadar, sfaturile urmatoare pentru ambalarea cosmeticelor pentru zbor ar trebui sa ajute.

Inainte de a incepe ambalarea, treceti prin trusa de machiaj si selectati numai elementele pe care le utilizati zilnic: care este rutina voastra de make-up zilnic?

Toate lichidele, incluzand elemente cum ar fi pasta de dinti si gelul de par, trebuie ambalate intr-o punga mica din plastic transparent (vedeti regulile fiecarui aeroport cu privire la gramajul admis pentru astfel de produse). Cumparati cateva sticle de calatorie si vase reincarcabile si umpleti cantitati mici de produse preferate. Unele aeroporturi impun ca limita 200g lichid in bagaj.

Cautati produse care se folosi simultan pentru mai multe intrebuintari: spre exemplu samponul care poate fi folosit atat pentru spalarea parului cati si pentru spalarea pe corp. Stick-urile multifunctionale de make-up, cu creion de ochi intr-un capat si ruj in celalalt sunt si acestea foarte folositoare.

Inlocuiti produsele lichide cu cele sub forma solida, unde este posibil. Spre exemplu, in loc de gel de dus puteti lua un sapun.

Lasati articolele de toaleta cum ar fi protectia solara, gelul pentru insecte acasa si cumparati doar ceea ce aveti nevoie atunci cand ajungeti la destinatie.

In principal, atunci cand discutam de cosmetice, alegeti o trusa mica de cosmetice, care contine farduri de obraj si pleoape in maxim 4 culori, dar care au si pensuli atasate. Trusele mici de machiaj sunt perfecte pentru astfel de ocazii.

Ce poti lua cu tine in avion din gama produselor cosmetice si de ingrijire personala?

Ai grija la produsele pe care le iei cu tine in avion in timpul calatoriei. Exista produse care nu sunt tolerate de securitate.

Cele mai des intalnite probleme sunt in ceea ce priveste ambalarea lichidelor in bagaje. Termenul de lichid poate desemna oricare din urmatoarele produse: apa sau orice alt fel de bautura, geluri de dus, sampoane, dar chiar si pasta de dinti sau spuma de ras sau chiar solutiile pentru lentilele de contact.

Asadar, atunci cand impachetati, trebuie sa fiti extrem de atent la toate acestea. De asemenea, Alimentele pentru copii si laptele, dar si cerintele dietetice speciale pentru alcool vor fi acceptate doar in cazul in care ambalati aceste produse in saci de securitate sigilati, cumparati in magazinul duty-free de la aeroport.

Cel mai important, de fiecare data cand calatoriti, fiti la curent cu ultimele reguli si reglementari privind bagajul de mana. Iar daca aveti nelamuriri, intrati pe internet si incercati sa cititi parerile unor experti, cerandu-le acestora sa va poata asista, de asemenea, explicandu-va drepturile dumneavoastra in calitate de pasager. Puteti gasi informatii pe paginile aeroporturilor, pe forumuri sau pe reviste de profil.

