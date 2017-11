Cel puțin jumătate din redevenţele provenite din exploatarea resurselor naturale ar trebui să rămână la bugetele localităţilor respective. Este una din ideile exprimate de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în cadrul dezbaterii intitulate ”Poli regionali – sursă a dinamismului economic”, organizată marți de Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană (AHK Romania) la care au fost prezenți și reprezentanți ai Băncii Mondiale.

În cadrul discuţiilor șeful administrației județene a făcut o prezentare a Regiunii de Nord – Est şi a judeţului Suceava, insistând asupra mai multor probleme care ar trebuie rezolvate. „Vorbim despre necesitatea descentralizării, dar cu alocarea resurselor necesare. O altă problemă ar fi aceea că bugetele locale ar trebui să fie construite cu 50% din fonduri provenite din resursele proprii ale localităţilor sau judeţene. Şi în acelaşi timp consider că este necesară stimularea asocierii oraşelor apropiate pentru a încuraja investiţiile mari. Şi după exemplul Suceava – Botoşani, consider că acelaşi lucru se poate face şi în alte zone din ţară, cum ar fi Arad – Timişoara, sau Galaţi – Brăila”, a declarat Flutur. El a subliniat că o prioritate a Guvernului României ar trebui să fie construcţia de autostrăzi care să lege Moldova de Estul şi Sudul ţării.

Gheorghe Flutur a mai adăugat că alte probleme care trebuie rezolvate pentru a veni în sprijinul administraţiilor locale ar fi deblocarea legii parteneriatului public privat şi încurajarea administraţiilor pentru atragerea de investitori. „Consider că a fost o dezbatere foarte interesantă, iar la final am adresat invitaţia către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Româno – Germană, iar pe 17 noiembrie aceştia vor fi prezenţi la o întâlnire la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava cu mediul de afaceri sucevean”, a declarat Gheorghe Flutur.

În acelaşi timp, el a arătat că în cadrul dezbaterii de la Bucureşti, reprezentanţii AHK România s-au declarat nemulţumiţi de Guvernul României, atrăgând atenţia asupra derapajelor care pot să apară în urma reformei fiscale. „În cadrul discuţiilor s-a arătat faptul că mediul de afaceri german nu ar dori mai multă relaxare fiscală, în România, dar ar fi de preferat ca banii să meargă în infrastructură, educaţie, sănătate, în investiţii pentru viitor, adică să existe o politică realistă. S-a spus că ar fi de preferat o politică prudentă după modelul german. În Germania în fiecare an există o creştere economică, nu spectaculoasă, dar vorbim de creşteri permanente”, a arătat şeful administraţiei judeţene. Flutur a amintit şi de o serie de rapoarte prezentate de Banca Mondială, arătând că din punctul de vedere al investiţiilor private străine în România, Suceava este pe locul 18. Flutur a mai precizat că într-un sondaj prezentat, la întrebarea „în care capitală de judeţ v-aţi muta?”, Suceava s-a clasat pe locul opt, după Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Constanţa, Sibiu, Iaşi, Oradea, dar înainte de Târgu Mureş, Piteşti sau Piatra Neamţ.