În urma precipitatiilor cazute in ultima perioada, in zona localitatii Boroaia, judetul Suceava, in aval de confluenta râului Moldova cu râul Seaca, pe malul drept, pe o lungime de aproximativ 150 metri liniari, s-a accentuat fenomenul de eroziune de mal deja existent, anunță leful Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi. Eroziunea pune in pericol terenuri agricole (pășune comunală). ”Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a deplasat imediat la fata locului 8 angajati si o autoutilitara pentru a interveni in sprijinul autoritatilor locale. S-a luat decizia de a se ancora bușteni in malul erodat si de a se încerca devierea curentului principal al râului Moldova până ce situația va permite interventia cu utilaje in albie”, a declarat Drăgoi.