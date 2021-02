Unul dintre actualele partide de guvernământ, PLUS, are filială în municipiul Suceava. În cursul zilei de marți, membrii PLUS din municipiului Suceava au ales conducerea nou înființatei Filiale Municipale PLUS. Potrivit unui comunicat de presă, membrii PLUS Suceava au avut de ales între 3 echipe care au participat la competiția internă. PLUS a organizat o dezbatere între candidați și a asigurat condițiile de desfășurare a votului electronic. Echipa care a câștigat are următoarea componentă președinte – Gianina Ursu, secretar general – Andreea Dănilă, responsabil comunicare – Ramona Tipa, responsabil financiar – Mariana Ungureanu, responsabil politici publice – Ion Mareș, responsabil recrutare – Petru Lungu și responsabil organizare campanii – Liviu Condurache. „Echipa Filialei Municipale Suceava își propune în principal dezvoltarea și consolidarea filialei și atragerea de oameni valoroși în echipă.

Gianina Ursu este membru fondator PLUS Suceava, devenind ulterior unul din cei 5 Coordonatori Regionali PLUS Nord-Est. Are studii de comunicare și administrare a afacerilor. S-a remarcat în cadrul PLUS prin implicare și munca în echipă”, se arată într-un comunicat transmis de PLUS Suceava.