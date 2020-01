Președintele Organizației Județene Suceava a PMP, Marian Andronache, a anunțat, astăzi, la Gura Humorului, că acest partid are deja stabilit candidatul pentru președinția Consiliului Județean Suceava, în același timp fiind definitivate candidaturile de primar din 56 de localități la alegerile locale din acest an. Marian Andronache a spus că în ceea ce privește alegerile pentru Consiliul Județean Suceava vrea să vadă exact modalitatea în care acestea vor fi organizate. El a precizat că dacă alegerile vor fi pe vot uninominal, atunci PMP Suceava are deja candidatul pentru această funcție. Întrebat dacă el va fi acel candidat, Marian Andronache a spus că este vorba despre altcineva, fără a da momentan nume.

De asemenea, Marian Andronache a spus că sunt finalizate listele complete de candidați pentru Consiliile Locale din 54 de localități ale județului. „Până în momentul de față au mai venit liste de candidați și avem candidaturi în aproximativ 80 de localități”, a spus președintele PMP Suceava.

Marian Andronache a susținut astăzi o conferință de presă alături de liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac și de alți lideri naționali și din regiunea Moldova ai acestui partid. Aceștia sunt prezenți la Gura Humoruluipentru a participa la ședința filialelor PMP din regiunea Nord-Est, din județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Vaslui, precum și la Colegiul Județean al Partidului Mișcarea Populară Suceava.