Liderul PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, la Suceava, că este profund dezamăgit și indignat de modul în care Guvernul României a gestionat Anul Centenar și întregul calendar de evenimente și manifestări care ar fi trebuit să fie organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la făurirea României Mari. Eugen Tomac și-a exprimat speranța ca măcar în ultimele luni ale acestui an Guvernul să aloce resurse și să dea mai multă atenție evenimentelor care trebuie organizăm cu prilejul Centenarului. „Pe 28 noiembrie sunt 100 de ani de când s-a unit Bucovina cu țara, pe 1 Decembrie întreaga Transilvanie. Și cred că cel puțin cele două date trebuiesc marcate așa cum se cuvine în următoarea perioadă de către întreaga națiune. Și aici este responsabilitatea Guvernului să trateze cu maximă responsabilitate cele două evenimente importante”, a spus președintele PMP. El a criticat și faptul că până în momentul de față, ministrul culturii nu a răspuns la nici o interpelare făcută de PMP cu privire la calendarul „pe care pompos îl anunțau la începutu acestui an că îl vor desfășura”. „Nici măcar nu am primit o explicație cu privire la sumele alocate de minister pentru evenimentele ce țin de acțiuni desfășurate în cadrul programului Centenar. Este trist că avem un Guvern lipsit de viziune și de patriotism la palatul victoria”, a spus Eugen Tomac.