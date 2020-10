PMP Suceava a depus, astăzi, la Biroul Electoral Județean, lista de candidați pentru alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților și Senat, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, va deschide lista de lista de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, în timp ce dr. Doru Lefter va fi pe primul loc pe lista PMP pentru Senatul României. Pe locul al doilea în lista de candidați propuși de PMP pentru Camera Deputaților este Anca Gâtlan, asistent universitar doctor inginer, cadru didactic la USV și antreprenor sucevean, urmată de inginerul Sorin Andrei, binecunoscut antreprenor din Vatra-Dornei, Camelia Cojocariu, de profesie economist, antreprenor al orașului Frasin, Lucian Nanu, medic din Rădăuți și Robert Ciocan, specialist pe fonduri europene, liderul Organizației de Tineret a PMP Suceava.

Dacă pe primul lor pe lista pentru Senat este dr. Doru Lefter, pe locul doi se află Cristi Sidor, doctor inginer în silvicultură, director al ICAS Câmpulung Moldovenesc, urmat de viceprimarul Mun. Rădăuți, Bogdan Nicolau, de profesie jurist, Gabriela Constantinescu, conferențiar universitar doctor inginer economist, cadru didactic la USV și de Cristi Timoficiuc, binecunoscut antreprenor sucevean.

După depunerea listelor, Marian Andronache, a declarat că PMP Suceava își dorește ca la aceste alegeri parlamentare este să devină a doua forță politică din județ. Andronache a spus că PMP Suceava poate să obțină două mandate de deputat și unul de senator. „Avem o listă de candidați atât la Cameră cât și la Senat completă, cu oameni tineri, dar și cu oameni cu experiență. Îmbinăm tinerețea cu experiența. Oameni profesioniști în domeniul lor de activitate”, a spus liderul PMP Suceava. El consideră că după aceste alegeri Parlamentul trebuie să își schimbe componența. „Trebuie să intre în Parlament oameni care au ceva de spus, oameni care nu sunt atât de virusați politic. Cei care stau de 30- de ani în Parlamentul României ar fi timpul să plece acum acasă și Parlamentul României să arate altfel, să lucreze în interesul românilor”, consideră Marian Androanche. El a amintit că la alegerile locale de la finalul lunii septembrie PMP a avut rezultate foarte bune. „Am fost pe locul trei la Consiliul Județean. Practic suntem o a treia forță politică din județ și ne dorim acum la fel rezultate foarte bune. Ne dorim o campanie corectă, fără atacuri, dar cu multe discuții pe proiecte legislative. Sper din toată inima, poate chiar reușim să fim pe locul doi de data aceasta pe județ. Lupta va fi mare, în niște condiții deosebite pentru că avem parte în continuare de această epidemie, care e din ce în ce se pare că e mai puternică. Dar noi ne vedem de campania noastră și sper ca rezultatele să fie bune”, a mai declarat președintele PMP Suceava. El a precizat că deși PMP Suceava a avut rezultate foarte bune la alegerile locale, nu a reușit să intre în conducerea unor administrații locale, cum ar fi la Primăria Suceava sau în Consiliul Județean.

„La Consiliul Județean nu am putut să facem o majoritate pentru că majoritatea o are PNL. Chiar dacă nu am reușit la municipiul Suceava și nu putem participa la dezvoltarea Sucevei, eu îmi propun lucrul acesta să îl fac din Camera Deputaților, să mă ocup în continuare de problemele Sucevei și cele din județul Suceava. În campania de la locale am susținut tot timpul că Suceava nu are cum să se dezvolte. Vedeți că peste tot unde există un petec de pământ liber se fac blocuri, ori lucrurile acestea nu mai pot continua la infinit. Pentru a dezvolta Suceava trebuie să avem teren. Ori în condițiile în care în Suceava pe 700 de hectare se face agricultură, nu mi se pare normal. Teren al Stațiunii de Cercetări Agricole. De aceea când voi intra în Parlamentul României, împreună cu colegii mei și sperăm să avem doi deputați și un senator, vom iniția un proiect de hotărâre pentru ca aceste terenuri, ale Stațiunilor de Cercetări, nu numai pentru Suceava ci la nivel național, să treacă la municipalități. Vorbim de terenurile aflate în intravilanul municipiilor, care împiedică dezvoltarea lor”, a mai spus Marian Andronache. El a adăugat că o altă prioritate a PMP va fi aprobarea legii prin care numărul de parlamentari ar urma să se reducă la 300.

La rândul său, dr. Doru Lefter a declarat că a decis să candideze pentru Parlamentul României deoarece în ultimii 30 de ani nu a simțit că este reprezentat de parlamentarii suceveni din Camera Deputaților și Senat. „Din păcate impresia mea este că nu am fost reprezentat și cred că democrația reprezentativă este o chestiune reală. Cred chiar că pot reprezenta în Parlamentul României nevoile unor oameni care în Bucovina uneori cresc și dezvoltă foarte greu pentru că e complicată administrația, politica, în general viața e complicată”, a spus Doru Lefter.